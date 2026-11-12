Martín Menem pidió al Senado avanzar con la suspensión de las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados estimó que el proyecto podría obtener media sanción en las próximas dos semanas, aunque aclaró que el plazo depende de los acuerdos entre los senadores. “La Argentina no las necesita”, afirmó.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 12:53hs.

Martín Menem pidió acelerar en el Senado el tratamiento del proyecto oficialista para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que la iniciativa está en análisis en la Cámara alta y expresó su expectativa de que avance antes de fin de mes.

“Creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato”, afirmó durante una entrevista con Radio Mitre. También cuestionó que el Estado financie las internas partidarias: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.

Menem señaló que espera que el Senado otorgue la media sanción en las próximas dos semanas. Sin embargo, aclaró que se trata de “una expresión de deseo” y que el resultado depende de que los legisladores reúnan los votos necesarios. “Son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo”, planteó.

El proyecto forma parte de una reforma electoral más amplia impulsada por el Gobierno, que propone suspender o eliminar definitivamente las primarias. Menem recordó que las PASO ya fueron suspendidas para las elecciones de 2025, aunque esa medida tuvo alcance para esos comicios.

Si el Senado aprueba la iniciativa, el proyecto deberá tratarse luego en Diputados. Menem también anticipó que el oficialismo buscará avanzar con otros temas legislativos antes de fin de año, entre ellos el Presupuesto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y proyectos vinculados con biocombustibles.