Diabetes en Misiones: advierten que el 13,7% de la población tiene la enfermedad y refuerzan la importancia de los controles

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, la diabetóloga Elizabeth Méndez señaló que la prevalencia en la provincia alcanza al 13,7%. Además, advirtió que hasta la mitad de las personas con diabetes tipo 2 desconoce que tiene la enfermedad y destacó la importancia de la detección temprana, los hábitos saludables y los tratamientos adecuados.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 12:59hs.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, la diabetóloga Elizabeth Méndez advirtió sobre la prevalencia de esta enfermedad y la necesidad de fortalecer la prevención y los controles médicos. Según los últimos datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), más de 580 millones de personas viven con esta patología en el mundo. En Argentina, la prevalencia alcanza al 14,1%, mientras que en Misiones llega al 13,7%.

Durante una entrevista con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, la especialista explicó que este año la campaña internacional tiene como eje la acción temprana contra la diabetes, con el objetivo de promover medidas preventivas, educación y mayor participación de los equipos de salud y la comunidad.

"Se trata de anticipar, de tomar medidas preventivas que, a través de la difusión, a través de la educación del equipo de salud y de la comunidad, podemos justamente tratar de cambiar este flagelo que es la diabetes", sostuvo.

Méndez puso especial énfasis en la diabetes tipo 2, que tiene componentes hereditarios y también factores relacionados con el estilo de vida. En ese sentido, remarcó que sostener una alimentación saludable y realizar actividad física puede marcar una diferencia importante en la prevención.

Asimismo, insistió en la necesidad de identificar los factores de riesgo y realizar chequeos periódicos, incluso cuando no existen síntomas. "Hasta el 50% desconoce que tiene la enfermedad, estoy hablando siempre en la población con diabetes tipo 2", advirtió.

La detección tardía representa un riesgo debido a las complicaciones que puede generar la diabetes en distintos órganos. La especialista explicó que los niveles elevados de azúcar en sangre afectan las arterias y pueden provocar daños cardiovasculares, renales, hepáticos y oculares.

Entre las consecuencias más graves mencionó las enfermedades renales, que pueden derivar en la necesidad de diálisis, las lesiones en la retina que pueden ocasionar ceguera y las alteraciones circulatorias que afectan los pies.

En este último caso, alertó sobre la gravedad del llamado pie diabético, que puede generar úlceras y, en situaciones avanzadas, llevar a amputaciones. Según señaló, se produce una amputación relacionada con esta complicación cada 20 segundos a nivel mundial.

Por eso, remarcó que el abordaje de la enfermedad no debe limitarse únicamente al control de la glucemia. "Es sumamente importante tener el foco en el objetivo glucémico, en la presión arterial, en el peso, en las horas de descanso, en la alimentación, en la actividad física. Son muchas cosas que hacen para que la persona tenga una calidad de vida buena", explicó.

Los tratamientos y la importancia de no abandonar la medicación

Consultada sobre la posibilidad de controlar la diabetes exclusivamente mediante alimentación saludable, ejercicio y descanso, Méndez aclaró que estos hábitos son fundamentales, pero no reemplazan necesariamente el tratamiento farmacológico.

En el caso de la diabetes tipo 2, explicó que cuando se realiza el diagnóstico la enfermedad puede llevar entre cinco y siete años de evolución, por lo que muchos pacientes ya presentan alguna complicación al llegar a la consulta.

"Sin la medicación no se puede llevar adelante el tratamiento y tener buenos resultados", afirmó.

También detalló que las personas con diabetes tipo 1 necesitan tratamiento con insulina, ya sea mediante bombas de infusión o lapiceras, mientras que quienes tienen diabetes tipo 2 pueden comenzar con medicamentos orales, aunque muchos requieren insulina a lo largo de su vida.

La especialista destacó que actualmente existen tratamientos que, además de reducir los niveles de glucosa, ofrecen protección cardiovascular y renal y contribuyen al control del peso. También mencionó los avances tecnológicos, como los sensores que permiten monitorear la glucemia durante el día y las bombas de infusión de insulina.

Sin embargo, advirtió que los avances médicos deben estar acompañados por educación terapéutica. Esto implica capacitar a los profesionales para que puedan brindar herramientas a los pacientes y acompañarlos en las decisiones cotidianas relacionadas con su salud.

La advertencia sobre los tratamientos difundidos en redes sociales

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la circulación de recomendaciones sobre supuestos tratamientos naturales, infusiones, hierbas y prácticas como el ayuno intermitente para controlar los niveles de azúcar en sangre.

Al respecto, Méndez consideró que las redes sociales pueden ser una herramienta útil, siempre que la información cuente con respaldo y asesoramiento profesional.

"El tema de las redes es, por un lado, una herramienta muy buena, pero siempre con un asesoramiento y un seguimiento", señaló.

En relación con el consumo de tisanas y hierbas, indicó que pueden incorporarse siempre que no se abandone la medicación ni los controles médicos. También advirtió que el ayuno intermitente no es adecuado para todos los pacientes.

"En el caso de los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que tienen medicamentos que bajan mucho el azúcar, este ayuno puede traer hipoglucemias", explicó.

Por ese motivo, insistió en que cualquier modificación en la alimentación o en las rutinas debe ser consultada con el equipo de salud. "Cada paciente, si bien puede tener el mismo diagnóstico que otro, tiene un estilo de vida diferente. Somos personas diferentes, entonces el gran desafío cuando hablamos de tratamiento es poder adecuar para nuestro paciente", sostuvo.

Actividades por el Día Mundial de la Diabetes en Posadas

En el marco de la fecha, Méndez también anunció dos actividades destinadas a fortalecer la capacitación de los profesionales y la concientización comunitaria.

La primera se realizará este viernes 13 de noviembre, desde las 8, en el Colegio Médico, con la participación de referentes nacionales y provinciales. La jornada abordará temáticas vinculadas con los aspectos cardiorrenales, metabólicos, hepáticos, fosfocálcicos y oncológicos, además de otros contenidos de actualización médica. La convocatoria será gratuita y estará dirigida a profesionales de la salud.

Por otra parte, el sábado 14 de noviembre, a partir de las 17, se desarrollará una actividad abierta a toda la comunidad en el sector El Brete de la Costanera de Posadas.

La propuesta incluirá espacios de educación e información, actividad física, actividades recreativas y expresiones artísticas, con la participación de distintas instituciones.

"Pedimos a la gente que nos acompañe con la familia, que vayan y que disfruten. Esto es un aprendizaje para todos", invitó la diabetóloga.

Finalmente, la especialista volvió a destacar que la prevención, los controles periódicos y el acompañamiento profesional son herramientas fundamentales para detectar la enfermedad a tiempo, evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con diabetes.