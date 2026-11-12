Orden del Mate distinguió a referentes de la educación rural y la producción yerbatera

Viviana Solís fue reconocida por su trabajo en la formación de jóvenes rurales y la promoción de la yerba mate orgánica; mientras que Guillermo Carlos Reutemann recibió la distinción por sus contribuciones a la investigación y el desarrollo de prácticas de manejo sustentable.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 14:05hs.

El reconocimiento Orden del Mate puso el foco en el aporte del conocimiento y la formación al desarrollo de la actividad yerbatera. En esta edición, las distinciones recayeron en dos referentes con recorridos complementarios: uno vinculado a la educación agraria y la experiencia productiva en establecimientos rurales y otro a la investigación, la extensión y el desarrollo técnico del cultivo.

De esta forma, se distinguió a Viviana Solís por su trabajo en la formación de jóvenes rurales y la promoción de la yerba mate orgánica; y a Guillermo Carlos Reutemann, por sus contribuciones a la investigación y el desarrollo de prácticas de manejo sustentable.

La trayectoria de Viviana Solís está estrechamente ligada a la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) Santa María Goretti de Comandante Andresito, en el norte de la provincia de Misiones, donde desarrolla tareas de formación y acompañamiento a estudiantes y familias productoras. Su trabajo integra los contenidos educativos con las prácticas agropecuarias y las particularidades de la vida en la chacra, favoreciendo la transmisión de conocimientos y la preparación de nuevas generaciones para el ámbito rural.

La distinción destacó especialmente su "valiosa contribución a la formación de jóvenes rurales y al fortalecimiento de la producción de yerba orgánica en Misiones". Entre los aspectos relevantes de su labor se encuentra la experiencia productiva de la EFA Santa María Goretti, que cuenta con 18 hectáreas certificadas de yerba mate orgánica. El establecimiento constituye un espacio de aprendizaje aplicado, donde los estudiantes pueden conocer y participar de los procesos vinculados con este sistema de producción.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Guillermo Carlos Reutemann fue distinguido por su "invaluable aporte y compromiso para el desarrollo sustentable de la producción yerbatera". Su recorrido profesional comprende actividades de investigación, docencia y asistencia técnica, con especial atención al manejo integral de los yerbales. Entre sus principales aportes se encuentran la promoción de prácticas de conservación de suelos y agua, la incorporación de árboles nativos y cubiertas vegetales, la protección de la biodiversidad y el desarrollo de sistemas agroforestales y de producción orgánica.

También cuenta con una extensa participación en instancias de capacitación y extensión destinadas a productores y profesionales. En el ámbito académico, desarrolló actividades en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones y es autor y coautor de publicaciones científico-técnicas relacionadas con su especialidad.

Actualmente, se desempeña como coordinador del Instituto Misionero del Suelo, desde donde interviene en iniciativas orientadas a la recuperación y conservación de los recursos edáficos y la restauración de los agroecosistemas yerbateros.

Al referirse a la importancia de reconocer estos recorridos, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, destacó el valor del conocimiento y la formación para el crecimiento de la actividad. "La producción yerbatera necesita del conocimiento, la formación y el compromiso de quienes trabajan todos los días para mejorarla. Reconocer estas trayectorias es también poner en valor el camino hacia una actividad que produzca, cuidando nuestros recursos naturales y fortaleciendo a las familias rurales", expresó.

Una distinción con historia

Instaurada en 1989, la Orden del Mate constituye un reconocimiento tradicional que distingue a personas e instituciones por sus contribuciones al desarrollo de la actividad yerbatera desde diferentes ámbitos, entre ellos la producción, la investigación, la innovación y la preservación ambiental.

En este marco, desde la Subsecretaría de Desarrollo Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción se sostiene desde hace seis años, una línea de reconocimiento que garantiza la distinción de mujeres referentes del sector yerbatero, incorporando en cada edición al menos una mujer entre las personas homenajeadas. Esta iniciativa busca visibilizar sus trayectorias, conocimientos y contribuciones al desarrollo de la actividad.

En la edición anterior fueron distinguidas la empresa productora orgánica Anna Park, de Oberá, y la científica y bioquímica Ana Eugenia Thea, de la Universidad Nacional de Misiones.

La incorporación de Viviana Solís en esta edición da continuidad a ese reconocimiento y pone en valor el papel de las mujeres en ámbitos como la educación agraria, la producción y la transmisión de conocimientos, fundamentales para el desarrollo de las comunidades rurales.