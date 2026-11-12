Solicitan que docentes suplentes continúen percibiendo haberes durante el receso

Afirmaron que sobre todo en medio de la crisis económica, es menester para dichos profesionales seguir cobrando sus ingresos.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 15:30hs.

Los sindicatos docentes Semab y UDA requirieron al Consejo General de Educación la continuidad de los docentes suplentes que a fin de año dejan de percibir sus haberes, "teniendo en cuenta que los titulares en uso de distintas licencias no pueden realizar su presentación real y efectiva al finalizar el ciclo lectivo".

"El cese de los docentes suplentes a fin de año colisiona con lo establecido en el artículo 76 del Estatuto del Docente respecto de que el suplente cesará automáticamente por presentación del titular del cargo”, explicaron desde los sindicatos.

Ante esto, reclamaron que en esta situación de crisis económica se pueda garantizar la continuidad de la percepción de haberes en el período de receso, hasta la fecha de presentación del ciclo lectivo 2027, sin perjuicio de los derechos que le asisten a los docentes titulares.

"Esto conlleva un acto de estricta justicia en el marco de la legalidad establecido por la Ley VI-N°6, ya que, en la mayoría de los casos, ante enfermedades crónicas y patologías de los titulares, son los docentes suplentes los que han sostenido el servicio educativo durante la mayor parte de los meses del año", remarcaron.