Posadas recibirá una muestra internacional sobre Ana Frank

La exposición recorrerá la historia de la adolescente judía y su familia durante el nazismo. Estará disponible durante una semana en la exestación de trenes.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 15:30hs.

La historia de Ana Frank y su familia durante la persecución nazi y el Holocausto será el eje de una exposición que abrirá este viernes 13 de noviembre en Posadas. La muestra "Ana Frank, una historia vigente" inaugurará La Estación, el nuevo espacio de industrias culturales y creativas ubicado en la exestación de trenes de la Costanera, y podrá visitarse hasta el 20 de noviembre, con entrada abierta al público.

La propuesta busca acercar especialmente a los jóvenes a uno de los capítulos más dolorosos de la historia contemporánea, pero también generar preguntas sobre el presente: la discriminación, los prejuicios, la intolerancia y la defensa de los derechos humanos.

A través de fotografías, documentos y textos, los visitantes podrán conocer la historia de Ana Frank, la adolescente judía que dejó testimonio de su vida durante el nazismo y se convirtió en uno de los símbolos universales de la memoria del Holocausto.

Jóvenes misioneros acompañarán los recorridos

Uno de los aspectos destacados de la exposición será la participación de voluntarios locales que fueron capacitados por integrantes del Centro Ana Frank para América Latina. Los jóvenes tendrán a su cargo el acompañamiento de las visitas escolares y del público general, con el objetivo de promover el intercambio y la reflexión sobre los contenidos de la muestra.

La iniciativa también contempla la participación de establecimientos educativos de la provincia, que podrán organizar recorridos para sus estudiantes. De esta manera, la exposición busca convertirse en una herramienta pedagógica para abordar la memoria histórica y su relación con los desafíos actuales de la sociedad.

La antigua estación ferroviaria inicia una nueva etapa

La llegada de la muestra coincidirá con la apertura de La Estación, un espacio que funcionará en el histórico edificio ferroviario del cuarto tramo de la Costanera y estará destinado a impulsar proyectos artísticos, tecnológicos y culturales.

El lugar contará con una galería para exposiciones temporarias, un auditorio renovado y laboratorios vinculados con la fotografía, la producción audiovisual y las experiencias inmersivas. También tendrá espacios de trabajo compartido en articulación con Misiones Diseña (MiDi).

La programación inaugural se desarrollará entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, con actividades que incluirán cine, música, teatro comunitario, charlas y propuestas vinculadas con la producción cultural. Entre ellas se destacan la proyección restaurada del cortometraje "Los Mensú", presentaciones de artistas locales y espectáculos de las murgas de Posadas y Oberá.

Días y horarios para visitar la muestra

La exposición "Ana Frank, una historia vigente" podrá visitarse desde el viernes 13 hasta el viernes 20 de noviembre, todos los días de 8 a 19, en La Estación, ubicada en la exestación de trenes de Posadas, sobre el cuarto tramo de la Costanera.

Las visitas guiadas están previstas diariamente a las 15.30 y a las 18, con cupos que se asignarán por orden de llegada.