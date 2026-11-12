Jensen Huang renunció a Nvidia en medio de un escándalo que sacude al gigante de la inteligencia artificial

El fundador de la compañía dejó su cargo de manera inmediata tras las controversias por presuntas relaciones extramatrimoniales y una investigación por posibles riesgos de espionaje. Una directora financiera asumirá de forma interina.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 15:00hs.

El empresario Jensen Huang presentó su renuncia como presidente y director ejecutivo de Nvidia, la compañía que se convirtió en una de las piezas centrales del negocio mundial de la inteligencia artificial. La salida se hizo efectiva de inmediato y se produjo después de varios días de controversias por presuntas relaciones extramatrimoniales y una investigación interna vinculada a posibles riesgos de espionaje internacional. La empresa designó a su directora financiera, Colette Kress, como CEO interina mientras busca un reemplazante definitivo.

La decisión representa un giro inesperado para una de las figuras más influyentes de Silicon Valley. Huang fundó Nvidia en 1993 y estuvo al frente de su transformación, desde una compañía dedicada a fabricar procesadores gráficos hasta convertirse en un proveedor estratégico de los chips que impulsan los sistemas de inteligencia artificial en todo el mundo.

La salida se conoció este jueves 12 de noviembre, luego de una reunión del directorio y de una semana marcada por versiones sobre su futuro. La compañía confirmó la renuncia en un comunicado y en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), aunque no informó oficialmente los motivos de la decisión.

Una investigación que puso en jaque su continuidad

El conflicto había tomado dimensión pública el domingo 8 de noviembre, cuando el directorio de Nvidia anunció una investigación independiente tras recibir información sobre un presunto intento de acercamiento de inteligencia extranjera hacia Huang. La revisión quedó en manos de directores independientes y asesores legales externos.

El caso involucra a Alice Huang, una empresaria vinculada a Megaspeed International, una firma tecnológica con sede en Singapur. Según publicaciones periodísticas, las autoridades estadounidenses sospechaban que podía tener vínculos con los servicios de inteligencia chinos. También trascendieron versiones sobre una relación sentimental entre ambos, que el empresario habría reconocido ante empleados, aunque negó conocer cualquier supuesto vínculo de ella con el Gobierno chino.

A esa controversia se sumaron informaciones sobre una presunta relación con una empleada de Nvidia. Estas revelaciones incrementaron la presión sobre el ejecutivo y profundizaron la crisis en torno a su continuidad. Sin embargo, las acusaciones sobre espionaje no constituyen una conclusión oficial de la investigación.

Quién asumirá el control de Nvidia

La elegida para conducir la compañía de manera provisoria es Colette Kress, de 59 años, quien se desempeña como directora financiera desde septiembre de 2013. Antes de incorporarse a Nvidia, trabajó durante casi 25 años en áreas financieras de grandes empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft y Cisco.

El directorio también designó a Harvey C. Jones como su primer presidente formal. Jones integra la conducción de Nvidia desde 1993 y tendrá un papel central en la búsqueda del próximo CEO, para la que se contemplan candidatos internos y externos.

El impacto de su salida en el negocio de la inteligencia artificial

La renuncia no es un cambio de conducción más. Huang era una de las caras más reconocidas de la revolución de la inteligencia artificial y su empresa ocupa una posición estratégica en el desarrollo de esta tecnología.

Nvidia fabrica las unidades de procesamiento gráfico (GPU) utilizadas para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Sus chips son fundamentales para los centros de datos y las grandes plataformas tecnológicas, por lo que sus decisiones comerciales también tienen consecuencias en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

El impacto inicial se reflejó en los mercados: las acciones de Nvidia llegaron a caer alrededor de un 14% durante las operaciones de este jueves, aunque luego recuperaron parte de las pérdidas. La incertidumbre sobre quién conducirá la empresa y cómo continuará su estrategia alimentó la reacción de los inversores.

Huang, que cofundó la compañía hace 33 años, también dejará su lugar en el directorio. Su salida abre una nueva etapa para una empresa cuya expansión estuvo estrechamente ligada a su liderazgo y que ahora deberá demostrar que puede sostener su ritmo de crecimiento sin su principal referente.