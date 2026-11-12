Más de 300 cámaras trampa en la selva para conocer cuántos yaguaretés quedan en Misiones

Se trata del Monitoreo Binacional que cuenta con el acompañamiento de Fundación Vida Silvestre Argentina. El último estudio conocido en 2024 alertó sobre una leve baja en la población

jueves 12 de noviembre de 2026 | 13:27hs.

En noviembre, el mes en que se celebra el Día Internacional del Yaguareté y el Día Provincial del Yaguareté en Misiones, se desarrolla un nuevo Monitoreo Binacional de Yaguaretés, una iniciativa que permite conocer cómo se encuentra la población del felino más grande de América en uno de sus principales refugios naturales.

La Fundación Vida Silvestre Argentina acompaña e impulsa estos monitoreos desde sus inicios, en 2003, que son implementados en Argentina por el equipo de científicos del Conicet, nucleados en el Proyecto Yaguareté (CeIBA–Conicet) y el Proyecto Onças do Iguaçu (ICMBio), en Brasil.

“Es para nosotros un orgullo poder seguir acompañando este trabajo, iniciativa que nació desde Vida Silvestre y que hoy lo llevan adelante investigadores de Conicet”, destacó Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Poder conocer el estado de la población de yaguaretés representa información muy valiosa y clave para orientar escuerzos de conservación y restauración a nivel de paisaje en la provincia. La población misionera de yaguaretés es la más grande del país y trabajamos para que siga siendo así”, agregó.

El trabajo se desarrolla en el Corredor Verde compartido por Argentina y Brasil y constituye una herramienta fundamental para generar información científica que permita orientar las acciones de conservación de la especie.

En Argentina, el trabajo contempla la instalación de 170 estaciones de muestreo con unas 340 cámaras trampa en el Bosque Atlántico del Alto Paraná. Estos dispositivos permiten registrar a los animales sin interferir en su comportamiento. A partir de las fotografías, los equipos científicos pueden identificar a cada ejemplar por el patrón único de manchas de su pelaje, estimar el tamaño de la población y evaluar cómo cambia a lo largo del tiempo.

“El apoyo sostenido de la Fundación Vida Silvestre, el Conicet y otras instituciones ha sido fundamental para monitorear a esta población durante más de 20 años. Esta serie de datos constituye la más extensa a nivel mundial con la especie y nos ha ayudado a comprender la dinámica de esta población” destacó el Dr. Agustín Paviolo, investigador del Conicet que Coordina el Proyecto Yaguareté.

El monitoreo binacional permite conocer la situación de esta especie a ambos lados de la frontera, lo cual es clave ya que el yaguareté es una especie que necesita grandes extensiones de selva conectada para sobrevivir. Por eso, la información obtenida resulta fundamental para orientar medidas de conservación, proteger sus ambientes naturales y favorecer la conexión entre las áreas donde todavía habita.

Yaguareté, una especie en peligro

Entre 1990 y 1995 se estimaba que, en el Bosque Atlántico del Alto Paraná, que incluye la Selva Misionera y el Parque Nacional do Iguacu de Brasil, habitaban más de 400 yaguaretés. Para 2005, esa cifra se redujo a sólo 40 individuos poniendo al felino al borde la extinción. A partir de allí, instituciones gubernamentales, ONG’s y científicos trabajaron en el Plan de Acción de Conservación del Yaguareté, un documento consensuado para trabajar de manera coordinada en la conservación del yaguareté en Misiones.

A partir de 2003 se logró mantener la periodicidad en los monitoreos poblaciones y con el trabajo interinstitucional sostenido en el tiempo se logró un importante aumento en la cantidad de yaguaretés en Misiones, habiéndose estimado para el 2018 una población de 105 individuos. Los monitoreos siguientes mostraron una relativa estabilidad con una leve disminución en sus números. El último monitoreo conocido en 2024 arrojó que la población de yaguaretés en el corredor verde de Misiones se estimada entre 64 y 110 individuos, con una media de 84 animales adultos.