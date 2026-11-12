La suspensión del acto eleccionario fue comunicada a la Comisión Directiva este jueves

Se presentó una sola lista y Patricia Doedderer será la presidente del Colegio de Abogados

Sería la primera mujer electa para presidir la entidad de letrados de Misiones. El traspaso de mando con Antonio López Forastier se realizaría en las próximas semanas.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 14:50hs.

Este jueves, la Junta Electoral del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones oficializó por unanimidad la única lista presentada dentro del plazo, "Independencia, Dignidad y Derecho", encabezada por la Dra. Patricia Aline Doedderer como presidente. Por haberse presentado una sola lista, y conforme al art. 22 del Reglamento, se resolvió suspender el acto eleccionario. Esta decisión fue comunicada a la Comisión Directiva. El recambio de autoridades se hace de forma parcial, por lo que la lista -que continúa la línea de gestión del actual presidente del Colegio Antonio López Forastier- no incluye vicepresidencia. Además de la presidencia, "Independencia, Dignidad y Derecho" se conforma por la secretaria, Graciela Palermo de Rebak; el Tesorero, Aníbal Longo; la Vocal segunda Sandra Llamosas; el Vocal Cuarto Fabio Toledano; el Revisor de Cuentas, Jorge Toledo con la suplente, María Rosa Melgarejo. En tanto, en el Tribunal de Disciplina, se encuentran Silvia Mega, Daniel Esperanza, Sandra Pereyra, Mónica Wust, Héctor Falsone, y Federico Rodríguez como titulares. Mientras que la Comisión de Obra Social, está conformada por Juan Manuel Thomas, Alejandro Barada, Liliana Zapponi, y Agustín Broemser.

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