El SPEMP intervino con medidas e informes ante hechos de violencia en el Santa Catalina

Se llevó a cabo una reunión este jueves para establecer los pasos a seguir con el fin de asegurar la protección de los estudiantes y los derechos de cada uno de ellos.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 15:14hs.

El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) llevó adelante este jueves una reunión de trabajo con las autoridades del Instituto Superior Santa Catalina, de la ciudad de Posadas, para tratar la situación ante los hechos de violencia que involucraron a estudiantes del establecimiento.

Participaron funcionarios del área de Control Pedagógico, del Departamento Jurídico y de Supervisión, junto con el Representante Legal, el Apoderado Legal, el Rector y el Coordinador del Equipo de Apoyo y Orientación Escolar (EdAyO) del instituto.

El objetivo del encuentro fue conocer detalladamente lo sucedido, evaluar las medidas institucionales adoptadas y establecer las acciones necesarias para proteger a las estudiantes y garantizar su derecho a la educación.

Los hechos y las primeras actuaciones

El episodio que motivó la intervención ocurrió el viernes 6 de noviembre, aproximadamente a las 19 horas, en la vía pública, a una cuadra del establecimiento educativo, e involucró a estudiantes de segundo año del turno tarde, y a otras personas.

Desde el Spemp indicaron que si bien los hechos tuvieron lugar fuera de la institución, sus consecuencias afectan directamente la convivencia escolar, motivo por el cual corresponde la intervención de las autoridades educativas.

Según lo informado durante la reunión, la institución tomó conocimiento de lo sucedido durante el fin de semana y comenzó a desarrollar actuaciones con su equipo directivo y el Equipo de Apoyo y Orientación Escolar. Asimismo, se informó que existen actuaciones en el ámbito penal, cuya investigación corresponde a las autoridades judiciales competentes.

Protección de las estudiantes

Como medida preventiva, el establecimiento dispuso una suspensión transitoria de la asistencia presencial de las estudiantes alcanzadas por la decisión, acompañada de un programa de entrevistas individuales con sus respectivos padres o tutores.

Durante este período se estableció la continuidad de las actividades pedagógicas mediante el aula virtual, con alternativas para que las familias puedan acceder a los materiales educativos. El SPEPM destacó que ninguna medida preventiva debe significar la pérdida del derecho a la educación.

También se abordó la posibilidad de implementar, a partir del lunes 16 de noviembre, un regreso progresivo y escalonado a las clases presenciales, sujeto a la evaluación de las condiciones de seguridad y convivencia.

Intervención de organismos de protección

Durante la reunión se informó que representantes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes habían intervenido en las actuaciones desarrolladas por el establecimiento. Se destacó la necesidad de mantener la coordinación con los organismos de protección de derechos y, cuando corresponda, con las autoridades judiciales.

El criterio compartido es que todas las estudiantes involucradas merecen ser escuchadas, protegidas y acompañadas, sin anticipar culpabilidades ni promover situaciones que puedan profundizar el conflicto.

"La respuesta institucional debe procurar la reparación del daño, el restablecimiento de la convivencia y la prevención de nuevos episodios de violencia, sin excluir la aplicación de las medidas que legalmente correspondan", explicaron desde el SPEMP.

Evaluación de antecedentes y seguimiento institucional

Durante el encuentro, las autoridades del SPEPM solicitaron información sobre posibles antecedentes de hostigamiento entre estudiantes. El Equipo de Apoyo y Orientación Escolar presentó documentación de intervenciones anteriores, entre ellas un acta del 9 de septiembre de 2026, en la que constan actuaciones de mediación y acuerdos entre las partes. Según los registros exhibidos, no se habían documentado nuevos episodios relacionados con aquella intervención hasta los hechos recientes.

No obstante, el SPEPM consideró necesario profundizar el análisis de la situación y solicitó a las autoridades escolares informes escritos de los docentes y preceptores del curso, así como un seguimiento más cercano de la convivencia y de las trayectorias escolares. La institución se comprometió a presentar un informe ampliatorio, debidamente documentado, sobre todas las actuaciones realizadas.

Trabajo con todo el curso

Según adelantó el SPEMP, el abordaje no se limitará exclusivamente a las estudiantes directamente involucradas en el episodio. El segundo año cuenta con 35 estudiantes, de las cuales nueve fueron alcanzadas por las medidas preventivas informadas.

El Equipo de Apoyo y Orientación Escolar tiene previstos talleres específicos destinados a trabajar con el grupo completo, fortaleciendo el respeto, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos y la responsabilidad individual y colectiva. Estas actividades estarán acompañadas por docentes, preceptores y autoridades institucionales.

El organismo provincial reiteró que las instituciones educativas deben actuar frente a cualquier situación de violencia, acoso u hostigamiento, conforme a la legislación vigente, los acuerdos de convivencia y los protocolos de intervención aplicables.

Asimismo, recordó la necesidad de garantizar las trayectorias educativas, especialmente ante situaciones particulares que requieren medidas de acompañamiento y reorganización de la actividad escolar.

"La violencia escolar exige respuestas concretas. No alcanza con sancionar: es indispensable prevenir, proteger, escuchar, acompañar y realizar un seguimiento efectivo de cada situación", detallaron.

El SPEPM afirmó que continuará supervisando las actuaciones del Instituto Superior Santa Catalina, procurando que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer un clima de convivencia seguro y respetuoso. "La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el respeto por las garantías de todas las personas involucradas y la continuidad de sus estudios constituyen prioridades irrenunciables del sistema educativo", agregaron.

Al tiempo que sostuvieron: "Ningún estudiante debe sentir miedo de asistir a la escuela. Ninguna situación de violencia debe quedar sin atención y ninguna intervención debe perder de vista que la misión fundamental de la escuela es educar. La violencia escolar no se combate con indiferencia ni con castigos improvisados. Se enfrenta con prevención, autoridad, justicia, acompañamiento y respeto por los derechos de todos.