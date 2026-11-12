River recupera al misionero Portillo en la previa de los playoffs

El ex Talleres volvió a trabajar a la par de sus compañeros y podría tener su primera prueba futbolística ante Gimnasia, antes del cruce con Lanús, por el Torneo Clausura

jueves 12 de noviembre de 2026 | 16:20hs.

Después de nueve meses alejado de las canchas por una grave lesión en la rodilla derecha, Juan Carlos Portillo volvió a entrenarse a la par del plantel de River y comienza a perfilarse como una alternativa para Leonardo Ponzio de cara a los playoffs del Torneo Clausura. El futbolista misionero podría tener sus primeros minutos de fútbol este sábado, en un amistoso frente a Gimnasia de La Plata.

El regreso representa una noticia importante para el mediocampista de 26 años, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior el 12 de febrero, durante el partido ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura. Aquella fue su única aparición oficial con la camiseta millonaria durante este año.

Una recuperación que entra en su etapa decisiva

Portillo atravesó un extenso proceso de rehabilitación luego de la operación y, en las últimas semanas, avanzó progresivamente hasta reincorporarse a los trabajos grupales. Aunque todavía debe completar los pasos finales para recibir el alta médica, su evolución abre la posibilidad de que vuelva a tener contacto con la competencia.

La primera prueba podría darse este sábado, cuando River dispute un amistoso frente a Gimnasia. La intención del cuerpo técnico es observar cómo responde físicamente después de tantos meses sin jugar y evaluar si puede recuperar ritmo futbolístico sin apurar los tiempos de recuperación.

Su eventual regreso para los playoffs dependerá de esa evaluación. Si bien no está descartado que pueda ser convocado, su vuelta oficial podría quedar para 2027, luego de completar una preparación que le permita recuperar su mejor condición física.

Un jugador que puede cubrir más de una posición

La recuperación del misionero le ofrece a Ponzio una alternativa versátil. Portillo puede desempeñarse como mediocampista central y también como defensor, una función que llegó a cumplir durante su etapa en River bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Esa capacidad para ocupar distintos sectores de la cancha puede resultar valiosa en la etapa decisiva del campeonato, especialmente porque el equipo también espera recuperar a Aníbal Moreno y Fausto Vera, quienes arrastran problemas físicos.

River se prepara para enfrentar a Lanús en los octavos de final del Clausura, el domingo 22 de noviembre en el Monumental. En ese contexto, cada futbolista que pueda reincorporarse representa una posibilidad más para afrontar una instancia en la que no hay margen para errores.

Su recorrido en el Millonario

Portillo llegó a River a mediados de 2025, procedente de Talleres de Córdoba, en una operación que también incluyó al mediocampista Matías Galarza. Antes de la lesión disputó 18 partidos con la camiseta del club de Núñez, entre competencias locales e internacionales.

Ahora, después de un largo período de recuperación, el futbolista nacido en Misiones busca volver a ganarse un lugar. El amistoso ante Gimnasia podría marcar el primer paso de ese regreso y darle a Ponzio una alternativa más para el tramo decisivo de la temporada.