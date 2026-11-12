Cayó presunto contrabandista que intentó huir de un operativo policial

Un hombre de 44 años fue interceptado durante la madrugada de este jueves, luego de evadir un control de la Policía de Misiones, abandonar un Toyota Corolla e intentar escapar hacia una zona de monte. El vehículo, de origen brasileño, circulaba con una patente argentina que no le correspondía y estaba acondicionado para transportar mercadería de contrabando.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:22hs.

Un hombre de 44 años fue interceptado durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre en Comandante Andresito, luego de evadir un control de la Policía de Misiones, abandonar un Toyota Corolla e intentar escapar hacia una zona de monte. El vehículo, de origen brasileño, circulaba con una patente argentina que no le correspondía y estaba acondicionado para transportar mercadería de contrabando.

El procedimiento se inició alrededor de la 1, cuando efectivos de las divisiones Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, y Seguridad Vial y Turismo realizaban controles sobre la ruta provincial 19.

En esas circunstancias, los policías detectaron que el conductor de un Toyota Corolla que circulaba en sentido Andresito-Iguazú evadió el dispositivo preventivo y continuó su marcha hacia la ruta nacional 101.

Posteriormente, el hombre abandonó el automóvil e intentó escapar hacia una zona de monte. Sin embargo, los efectivos lograron alcanzarlo y reducirlo. Fue identificado como Rogelio Da C. (44), domiciliado en Puerto Iguazú.

A partir de las averiguaciones y las tareas periciales de la División Verificaciones, se estableció que el rodado era de origen brasileño y que la chapa patente argentina colocada no correspondía al vehículo.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro del automóvil y la notificación de los derechos y garantías al conductor, mientras continúan las actuaciones correspondientes.