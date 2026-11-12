Bernardo de Irigoyen

La Policía fortalece la seguridad con más cámaras en zona de frontera

Los dispositivos se integran a la red provincial interconectada, fortaleciendo la capacidad de monitoreo, la prevención del delito y la coordinación de las intervenciones policiales en tiempo real.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:30hs.

Mediante un comunicado emitido en sus redes oficiales, el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía de Misiones, confirmó la implementación y ampliación del sistema provincial de videovigilancia del 911 en Bernardo de Irigoyen, con la incorporación de nuevas cámaras de seguridad y una zona estratégica de frontera con Brasil. Según precisaron desde la Policía de Misiones, los dispositivos se integran a la red provincial interconectada, fortaleciendo la capacidad de monitoreo, la prevención del delito y la coordinación de las intervenciones policiales en tiempo real. "Esta ampliación forma parte de una política de inversión tecnológica que se desarrolla progresivamente en distintas localidades, incorporando herramientas para acompañar el trabajo de los efectivos en las calles y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, sumado al mantenimiento y reparación de las cámaras ya existentes", señalaron. "Desde la frontera hasta cada punto de Misiones, seguimos sumando tecnología para cuidar a los misioneros", destacaron desde las fuerza provincial sobre los avances realizados en materia de seguridad.

❮ ❯

Compartí esta nota: