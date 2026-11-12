Santo Tomé recuperó tres piedras históricas vinculadas con los orígenes de la ciudad

El hallazgo fue realizado por un equipo municipal en el marco de un trabajo de recuperación y preservación del patrimonio local. Los elementos constituyen nuevos testimonios materiales de una historia que se remonta a casi 400 años.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 9:30hs.

Un equipo del Municipio de Santo Tomé, Corrientes, localizó y rescató tres piedras históricas durante una nueva intervención destinada a recuperar y preservar el patrimonio de la ciudad. El procedimiento se realizó con especial cuidado para preservar los elementos, que permanecían en el olvido y representan un vínculo material con los primeros tiempos de la comunidad. Desde el municipio destacaron que el hallazgo forma parte de un trabajo sostenido de recuperación de la memoria histórica local, con el objetivo de acercar a los vecinos a sus orígenes y reconocer el legado de quienes fundaron la ciudad. La iniciativa busca recuperar testimonios materiales de una historia que se aproxima a los 400 años y ponerlos en valor como parte de la identidad santotomeña. De esta manera, Santo Tomé continúa avanzando en las tareas de preservación de su patrimonio, con nuevas acciones orientadas a rescatar elementos que permiten reconstruir y mantener viva la memoria de sus fundadores.

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