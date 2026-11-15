Tragedia en el fútbol argentino: falleció tras recibir un golpe en la cabeza en pleno partido

El joven integraba las inferiores de Fútbol Club Ezeiza y la Reserva de futsal de Nueva Estrella, que suspendió su jornada deportiva del domingo en señal de duelo.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 22:13hs.