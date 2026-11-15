La fiesta del Misionero de Karting otra vez quedó en suspenso

Los campeones 2026 son Diego Sanz (Escuela), Felipe González (Cadetes), Lautaro Gritti (Junior Himpa), Uriel Husulak (Junior 150), Fabián Carré (Cajeros Promocional), Germán Rocholl (Master). Mientras que la categoría Senior quedó en suspenso ya que Bautista Bustos resolvió apelar la exclusión luego de haber ganado en pista.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 21:21hs.

La categoría Escuela tuvo la definición más ajustada y Diego Sanz se consagró por solo por 3 puntos sobre Theo Marin. Fotos: Prensa FeMAD

Lo que tenía que terminar como una fiesta completa, no pudo ser. Es que nuevamente la categoría Senior, una de las más importantes del Misionero de Karting, que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) no conoce campeón y por segundo año consecutivo se definirá en un escrito.

Qué pasó. En pista hubo una gran carrera de Bautista Bustos, que tenía que ganar o ganar para ser campeón ya que solamente le faltaba la victoria. El apostoleño ganó la serie y se puso en la cima del campeonato por 3 puntos sobre Renato Longarzo, quien había dominado el campeonato durante 7 de las 8 fechas.

En la final Bautista largó bien y fue bien escudado por su hermano Facundo, quien le cuidó la espalda desde el segundo lugar durante toda la competencia. La estrategia de los hermanos de Apóstoles fue perfecta y funcionó para que Bautista logre una nueva corona en el Misionero de Karting. Tercero llegó César Villar. Facundo Reich llegó cuarto, quinto fue Santino Dal Agnese y sexto arribó Renato Longarzo quien no tuvo el karting para avanzar

Fueron a la técnica y Bustos pasó el tan temido banco y era todo celebración. Su hermano también y Villar también. Fueron al podio y recibieron los trofeos de la carrera, mientras terminaban la técnica final.

Luego en la revisión técnica final un elemento del motor de Bautista no pasó la revisión y fue excluido. También fue excluido quien había terminado sexto en pista y era el subcampeón, Renato Longarzo Skanata.

Luego de ver que la mayoría de los karting tenían el mismo elemento se armó una discusión y se volvió para atrás. Pero los mecánicos de Bautista Bustos, según los técnicos, había retirado su motor sin permiso y fue excluido por el artículo 21 del Reglamento Deportivo. Algo que los mecánicos del Kran competición rebatieron diciendo que habían sido autorizados, por los auxiliares de la técnica.

Nuevamente idas y vueltas y en el podio esperaban los trofeos del campeonato de la Senior, que una vez más y por segundo año quedó en suspenso, debido a que Bustos decidió apelar.

Ahora se resolverá en la semana en los escritorios de la FeMAD. Longarzo resolvió no apelar y anunció que no correrá más en karting misionero. Así que en caso de prosperar la apelación será Bautista Bustos el campeón o en caso de confirmarse la exclusión la corona pasará a manos del obereño Facundo Reich, quien pasó la revisión técnica.

Una vez más

No es la primera vez que el título de la Senior se define en los escritorios de la FeMAD. El año pasado Santi Possiel perdió el campeonato al ser excluido en la última fecha y su apelación no prospero. El eldoradense no corrió más en Misiones.

En el 2024, la 4T Senior también quedó en suspenso por una apelación presentada por Fernando Steffen. Luego su apelación próspera y pudo festejar el campeonato recién un mes después.

En el 2021 hubo denuncias cruzadas entre Damián De Lima y Jonathan Lukoski, que se definió un mes después a favor del piloto de Roca. Demasiados escritorios en los últimos años, para la categoría donde se forma los futuros pilotos.

El resto de los campeones tuvieron definiciones apasionantes

Antes de los incidentes de la Senior hubo buenas carreras y apasionantes definiciones.

En la Junior Himpa, el posadeño Lautaro Gritti ganó la última fecha y se consagró campeón. Segundo llegó Tomás López Vedoya y tercero fue Juan Cruz Fiedler.

El podio del campeonato de la Junior Himpa consagró a Lautaro Gritti como campeón, Juan Cruz Fiedler es el subcampeón y tercero fue Tomas López Vedoya.

En la Cadetes ganó el eldoradense Alejo Zaiser, seguido por Emiliano Possiel y Luan Panasiuk. Pero el campeón fue Felipe González, que llegó en la quinta posición. El subcampeón es Gianlucca Valente Sartori y tercero terminó Alejo Zaiser.

En la Junior 150cc, había ganado en pista Luana Marin, pero su karting no pasó la técnica y así la posadeña no pudo festejar su primera victoria. Marín apeló y la clasificación quedó en suspenso ya que de lograr la victoria terminaría tercera en el campeonato. También fue excluido Santiago Hopmeier, quien había terminado segundo.

El que sí pudo festejar fue el apostoleño Uriel Husulak, quien llegó tercero en pista y con los puntos sumados se consagró. Danilo Bruni se quedó con el subcampeonato y resta conocer quien termina tercero en el certamen.

En Cajeros Promocional, Fabián Carré festejó su primer título en la serie donde terminó segundo y alcanzó los puntos para gritar campeón. En la final se impuso el eldoradense Javier Mucci, seguido por Miguel Matkoski y tercero llegó Fabián Carré

Carré se llevó el título, el subcampeón es Miguel Matkoski y tercero terminó Javier Mucci.

La más ajustada

La categoría Escuela tuvo la definición más ajustada de todas y se definió a favor de Diego Sanz por solo 3 puntos sobre Theo Marin, que ganó la final, pero no le alcanzó y se tuvo que conformar con el subcampeonato.

En la competencia final fue segundo Astor Urquia y tercero llegó Diego Sanz, que con los puntos sumados alcanzó su primer título en el Misionero de Karting. Tercero en el campeonato terminó Luan Panasiuk

En la Master, Germán Rocholl ya era el campeón y faltaba definirse el subcampeón. En la final se impuso Rodrigo Errecaborde, seguido por el obereño Fabián Wegner, que con los puntos sumados se alzó con el subcampeonato. Germán Rocholl terminó tercero en la final.

El podio del Campeonato quedó con Germán Rocholl campeón, Fabián Wegner subcampeón y Germán Hopmeier fue tercero.

PODIOS DE CAMPEONES 2026 DEL MISIONERO DE KARTING DE LA FEMAD

ESCUELA

Campeón: Diego Sanz

Subcampeón: Theo Marin

Tercero: Luan Panasiuk

CADETES

Campeón: Felipe González

Subcampeón: Gianlucca Valente Sartori

Tercero: Alejo Zaiser

JUNIOR HIMPA

Campeón: Lautaro Gritti

Subcampeón: Juan Cruz Fiedler

Tercero: Tomas López Vedoya

JUNIOR 150

Campeón: Uriel Husulak

Subcampeón: Danilo Bruni

El 3er puesto en suspenso por apelación de Luana Marin

CAJEROS PROMOCIONAL

Campeón: Fabián Carré

Subcampeón: Miguel Matkoski

Tercero: Javier Mucci

MASTER

Campeón: Germán Rocholl

Subcampeón: Fabián Wegner

Tercero: Germán Hopmeier

La categoría Senior quedó en suspenso por apelación presentada por Bautista Bustos.