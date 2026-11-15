Pádel: Augsburger se sacó la espina y es campeón en Dubai

El posadeño (22) dejó atrás la angustiante derrota en la Copa del Mundo de selecciones y abrochó la final del Dubai P1 junto al español Juan Lebrón. Fue por un trabajoso 7-6, 5-7 y 6-3 sobre la pareja argentina conformada por Gonzalo Alfonso y Tino Libaak. Nuevo título en el circuito mundial de pádel.

domingo 15 de noviembre de 2026 | 15:57hs.

Augsburger y Lebrón, campeones del cuadro masculino, y Fernández-Calvo, dupla campeona en la rama femenina.

El Dubai P1 de Premier Padel entregó una final atrapante que se definió en poco más de dos horas y 22 minutos de juego. Los segundos sembrados tuvieron que esforzarse más de la cuenta para batir al 10° binomio preclasificado.

Es el segundo título que logra la dupla entrenada por Agustín Gómez Silingo. El primero fue en el Premier Padel P2 de Bruselas después de batir en la finalísima a Agustín Tapia y Arturo Coello (números uno del mundo) por 2-6, 6-3 y 6-3, exactamente el 27 de abril de este año.

Paso a paso

La definición ofreció un desarrollo cambiante, con dos duplas que dejaron todo en la pista. Libaak y Alfonso comenzaron mejor y sorprendieron a sus rivales con un sólido arranque que les permitió ponerse 4-1 arriba en el primer parcial. Sin embargo, Lebrón y Augsburger reaccionaron, recuperaron terreno y llevaron la definición al tie-break donde hicieron pesar su experiencia para quedarse con el set inicial.

Lejos de sentir el golpe, los argentinos volvieron a meterse en partido durante el segundo capítulo. Con mayor agresividad y determinación lograron encontrar espacios para quebrar el servicio de sus adversarios y se quedaron con el parcial por 7-5, llevando la definición a un tercer y decisivo set.

La tensión fue creciendo con el correr de los minutos y también se trasladó a los bancos, donde hubo intercambios y momentos de nerviosismo entre los protagonistas y el cuerpo técnico. La final estaba abierta y cualquier detalle podía resultar determinante.

No obstante, Lebrón y Augsburger salieron decididos a resolver el encuentro en el último capítulo. Con un comienzo contundente, consiguieron una rápida ventaja de 3-0 que les permitió manejar el desarrollo con mayor tranquilidad. Pese a los intentos de Libaak y Alfonso por recuperar terreno, los favoritos sostuvieron la diferencia y cerraron el parcial por 6-3.

De esta manera Leito sumó un nuevo título de relevancia internacional junto al español Lebrón, coronando una destacada actuación en Dubai. Para Libaak y Alfonso, en tanto, quedó el reconocimiento por una gran semana y por haber alcanzado su primera final en el circuito Premier Padel.

Palabras que velan

Tras el encuentro, Augsburger posteó en su red social Instagram y valoró lo conseguido despúes de una derrota que movió su piso el fin de semana pasado en la final del Mundial de Selecciones: "La alegría es temporal, la vida es temporal, el dolor es temporal. La gloria es eterna".