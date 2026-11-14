Sorpresas en las clasificaciones del Misionero de Karting

Guillermina Alderete, Federico Detienne y Fabián Wegner se anotaron como nuevos poleman. Lautaro Gritti, Luan Panasiuk, Javier Mucci y Facundo Reich completaron los más rápidos de la tarde. Este domingo se definen los campeones

sábado 14 de noviembre de 2026 | 23:04hs.

Guillermina Alderete logró su primera pole en la categoría Escuela. Foto: Prensa FeMAD

Las clasificaciones de la última fecha del Campeonato Misionero de Karting, fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y que se disputa en el Kartódromo Ciudad de Oberá dejaron varias sorpresas. Los 68 pilotos inscriptos en las siete categorías se alistaron para salir, por última vez en esta temporada.

Con el cielo gris oscuro que anticipaba la lluvia salieron este sábado a clasificar y en la Junior Himpa el posadeño Laurato Gritti se volvió a quedar con la pole tras marcar un tiempo de 1m00s444/1000; Luan Panasiuk fue el más rápido de los Cadetes con una marca de 1m04s480/1000; entre los participantes de la Junior 150, el mejor fue el paraguayo Federico Detienne que marcó su primera pole con un tiempo de 1m01s857/1000.

El eldoradense Javier Mucci sumó los puntos de clasificación tras marcar un registro de 59s674 entre los participantes de Cajeros Promocional; mientras que en la categoría Escuela la sorpresa la dio Guillermina Alderete que logró su mejor tiempo de 1.09.47, en la segunda vuelta, apenas unos minutos antes de que se desatara la breve pero intensa tormenta. Alderete logró su primera pole en el provincial.

Cuando la lluvia dio tregua, los pilotos de la Senior salieron en busca de su vuelta rápida y el poleman fue el local Facundo Reich, que marcó 1m08s081/1000; en la Master, en tanto, Fabián Wegner logró imponerse como el más veloz con un registro de 1m08s968/1000 y también se anotó como poleman por primera vez.

Tal como marcaba el cronograma, los Cadetes salieron a cumplir su Serie. La categoría tuvo como vencedor al eldoradense Alejo Zaiser, mientras que Benjamín Pona y Felipe González fueron sus escoltas en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El cierre del día fue con la serie de la Junior Himpa y en pista se impuso Juan Cruz Fiedler, pero los resultados están bajo análisis de los Comisarios Deportivos y aún no son oficiales.

El domingo será un día clave y, la lucha punto a punto estará vigente en cada vuelta de cara a lo que queda en juego para definir a los campeones. Primero serán las Series desde las 9.50 y luego las finales iniciarán a las 11.35. Toda la actividad se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de FeMAD TV, y desde las 12, también mediante la señal televisiva de Canal 12.

Al finalizar las carreras, se entregarán los premios de la fecha, y una vez definidos los campeonatos se coronará a los grandes ganadores del certamen. La tarde cerrará con la presentación de la banda musical Luciano y su Grupo, show organizado por pilotos de algunas categorías.