Pádel: Augsburger tendrá rápida revancha y peleará por el título en Dubai

El posadeño de 22 años, quien perdió recientemente en la final de la Copa del Mundo con la selección argentina, alcanzó la final del Dubai P1 junto al español Juan Lebrón. Ambos jugarán mañana por el cetro de un nuevo torneo del circuito Mundial.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 17:50hs.

Franco Dal Bianco y Flavio Abbate (izquierda) junto a Augsburger y Lebrón.

La dupla se impuso 6-4 y 6-2 al italiano Flavio Abbate y al argentino Franco Dal Bianco para abrochar la semifinal y dar así otro paso importante en el Dubai P1 de Premier Padel. El primer set tuvo un desarrollo parejo, aunque Lebrón y Augsburger consiguieron marcar diferencias en el séptimo game, cuando lograron quebrar el servicio de sus adversarios para encaminarse hacia el 6-4. En el segundo parcial, la superioridad de la pareja hispano-argentina fue más evidente. Con mayor solidez en el juego y efectividad para recuperar la iniciativa, sellaron el 6-2 definitivo. El triunfo adquiere un valor especial porque Abbate y Dal Bianco habían protagonizado una de las grandes sorpresas del campeonato, al llegar desde la fase previa hasta las semifinales. Sin embargo, no pudieron sostener ese rendimiento ante una pareja que mostró jerarquía y experiencia en los momentos decisivos. De esta manera, Lebrón y Augsburger disputarán la final este domingo frente a otra dupla argentina: Gonzalo Alfonso y Tino Libaak, quienes también consiguieron su clasificación tras vencer a Javier Garrido y Juan Ignacio De Pascual por 6-1 y 6-4.

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