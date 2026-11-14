Tres líderes, una sola mesa y un mundo atento, Trump, Xi y Putin se verán por primera vez juntos en una cumbre histórica

El encuentro del jueves marcará un hito en las relaciones entre Estados Unidos, China y Rusia.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 16:42hs.

La Casa Blanca confirmó este sábado que Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunirán el próximo jueves 19 de noviembre en China, en una cumbre inédita entre los líderes de las tres potencias. El encuentro será en Shenzhen, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y tendrá en el centro la guerra en Oriente Medio. El conflicto en Ucrania quedó fuera de la agenda.

Se trata de la primera reunión a tres bandas entre los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia, algo que se venía especulando desde hacía semanas. Para Putin, además, será otro paso en su regreso a la escena internacional, después de años de aislamiento occidental desde la invasión a Ucrania en 2022 y poco más de un año después de su encuentro con Trump en Alaska.

Una agenda con Oriente Medio y desarme nuclear

Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, adelantó el viernes por la noche que uno de los temas centrales será el desarme nuclear. “El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró ante la prensa.

Sobre Ucrania, un vocero estadounidense explicó por qué no será parte de la conversación. “China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”, señaló.

Tampoco está previsto que Trump mantenga una reunión a solas con Putin, a diferencia de lo que ocurrirá con Xi, con quien compartirá un almuerzo ese mismo jueves. Wales anticipó además que Elon Musk viajará a China junto al presidente estadounidense, aunque no participará de la cumbre con sus pares de Rusia y China.

El marco del foro APEC

La reunión se hará en el contexto de la cumbre de líderes de APEC, que se desarrollará en Shenzhen el 18 y 19 de noviembre bajo el lema “Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos”. El foro reúne a 21 economías de la región y es uno de los principales espacios de diálogo y cooperación económica del mundo. Este año se celebra la 33.ª reunión de líderes.

Será la tercera vez que China organice la cumbre de líderes de APEC. Antes lo hizo en Shanghái, en 2001, y en Pekín, en 2014.