El empleo privado acumula 15 meses de caída y crece el trabajo por cuenta propia

En agosto se perdieron 13.600 puestos asalariados en Argentina, de los cuales 7.600 correspondieron al sector privado. En paralelo, el monotributo sumó 19.000 trabajadores, su mayor incremento en dos años, mientras la informalidad alcanzó al 45% de los ocupados.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 11:06hs.

La informalidad tiene una incidencia mayor entre los jóvenes y en actividades como la construcción y el empleo doméstico.

A raíz de la crisis nacional y un contexto que golpea a todos los sectores, el mercado laboral argentino continúa atravesado por la pérdida de empleo asalariado, el crecimiento del trabajo independiente y el avance de la informalidad.

Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a agosto de 2026, registraron una nueva caída de los puestos de trabajo registrados, con un retroceso que se mantiene desde hace más de un año en el sector privado.

Durante ese mes se perdieron 13.600 puestos de trabajo asalariado en el conjunto de la economía. De ese total, 7.600 correspondieron al sector privado, 5.400 al público y 600 al personal de casas particulares.

La reducción del empleo asalariado privado acumula 15 meses consecutivos y suma 168.400 puestos perdidos desde junio de 2025. Si se incorporan los retrocesos del sector público y del personal de casas particulares, la destrucción de empleo asalariado asciende a 183.400 puestos durante ese período.

Desde la asunción de Javier Milei, la cantidad de empleos asalariados suprimidos alcanza los 386.200, de acuerdo con las cifras difundidas por la Secretaría de Trabajo.

La industria acumula casi 100.000 puestos perdidos

La industria y el comercio concentran buena parte del retroceso del empleo registrado. Dentro de ese escenario, la actividad industrial presenta una situación particularmente comprometida: acumula 22 meses consecutivos de deterioro del empleo formal.

Según los datos difundidos, durante los últimos tres años se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo industriales, una reducción superior al 8%.

La continuidad de las bajas refleja las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía para sostener sus niveles de ocupación. El retroceso también repercute sobre el consumo y los ingresos de los hogares, en un contexto en el que la recuperación salarial todavía resulta insuficiente.

El monotributo registró su mayor aumento en dos años

Mientras el empleo asalariado continúa en retroceso, el monotributo mostró un comportamiento diferente. En agosto se incorporaron 19.000 nuevos trabajadores, el mayor crecimiento mensual desde agosto de 2024.

Desde el inicio de la gestión de Milei, la cantidad de monotributistas aumentó en 201.189 personas. Sin embargo, ese incremento no alcanza para compensar la pérdida de puestos asalariados registrada durante el mismo período.

La evolución de esta modalidad de trabajo también debe analizarse junto con los indicadores de informalidad, ya que una parte de las personas que pierden su empleo registrado puede pasar a desarrollar actividades independientes sin aportes a la seguridad social.

Los datos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026 mostraron que el empleo total aumentó en 265.000 personas en comparación con igual período del año anterior. Sin embargo, el crecimiento estuvo impulsado por un incremento de 348.000 trabajadores informales. De ese total, 1.000 fueron asalariados sin aportes a la seguridad social, mientras que los otros 347.000 correspondieron a trabajadores independientes: 316.000 cuentapropistas y 31.000 patrones.

Como consecuencia de esta dinámica, la tasa de informalidad laboral pasó del 43% al 45% en un año.

La informalidad profundiza la desigualdad de ingresos

Un informe de los investigadores de la Universidad de Buenos Aires (Uba), Roxana Maurizio y Tomás Álvarez Kuhnle, expuso las diferencias económicas entre los trabajadores registrados y quienes se desempeñan en condiciones de informalidad.

De acuerdo con el estudio, un asalariado informal gana, en promedio, un 34% menos que un trabajador formal con características similares. La diferencia también se observa entre los sectores de menores ingresos: ocho de cada diez trabajadores que integran el 20% de los asalariados que menos ganan no cuentan con registración laboral.

Además, el 35% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, frente al 10% de los empleados formales.

La informalidad tiene una incidencia mayor entre los jóvenes y en actividades como la construcción y el empleo doméstico, donde las condiciones de contratación y la falta de protección social profundizan la vulnerabilidad laboral.

En paralelo con la caída del empleo, los salarios reales del sector privado registraron una recuperación del 1,6% en agosto, según el informe del SIPA. Fue la mejora mensual más importante de los últimos 14 meses, aunque los ingresos permanecieron por debajo de los niveles registrados entre junio de 2025 y febrero de 2026.

El monto quedó por debajo de la Canasta Básica Total, que ese mes se ubicó en $1.605.497 para una familia tipo. Este indicador establece el umbral de pobreza y permite dimensionar la distancia entre los ingresos laborales y el costo de los bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades básicas.

La situación también presenta diferencias según el nivel salarial. La Secretaría de Trabajo informó que, entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, los trabajadores ubicados en los deciles de menores y medianos ingresos registraron una pérdida de poder adquisitivo, mientras que los dos segmentos de mayores remuneraciones lograron sostenerlo.

El organismo vinculó la contracción del empleo con las dificultades de determinados sectores para sostener sus ingresos frente a escenarios de menor actividad y rentabilidad. También señaló que el deterioro salarial puede limitar el consumo y afectar la demanda de bienes y servicios.