La justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández

La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso, en un caso concreto, que se revise el ingreso de una jubilada con el esquema de movilidad que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego, deberá aplicarse la actualización mensual por inflación vigente desde 2024. El fallo sienta un precedente para futuros reclamos.

sábado 14 de noviembre de 2026 | 10:50hs.

La fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicó entre 2021 y mediados de 2024 fue declarada inconstitucional por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. El mecanismo, establecido por la Ley 27.609 durante la gestión de Alberto Fernández, deberá reemplazarse para el caso analizado por el esquema que estuvo vigente durante la presidencia de Mauricio Macri.

La resolución fue firmada por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado. Los magistrados ordenaron recalcular los haberes de Carmen Galletta, quien había iniciado una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El tribunal revocó un fallo de primera instancia que había rechazado el planteo y dispuso reconstruir el haber de la jubilada desde enero de 2021 hasta junio de 2024, inclusive, con la fórmula anterior. Una vez realizado ese cálculo, deberá aplicarse el régimen de actualización mensual por inflación establecido por el Decreto 274/2024, durante el gobierno de Javier Milei.

Por qué la Justicia cuestionó la fórmula de movilidad

El principal argumento de la Cámara fue la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los jubilados durante la vigencia del sistema aprobado en 2020. La fórmula combinaba la variación de los salarios con la recaudación tributaria, pero no incluía una herramienta para proteger los haberes ante una aceleración prolongada de los precios.

Para evaluar el impacto, los jueces compararon la evolución de los ingresos previsionales entre marzo de 2021 y marzo de 2024. En ese período, la movilidad acumuló un aumento del 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.

Según el análisis del tribunal, la diferencia entre ambos indicadores implicó una caída real del poder adquisitivo del 46,83%. Los magistrados también revisaron si las actualizaciones posteriores vinculadas con la inflación alcanzaron para compensar esa pérdida.

La respuesta fue negativa. La Cámara consideró que los aumentos aplicados después de junio de 2024 se calcularon sobre una base que ya había quedado depreciada. Por ese motivo, entendió que los ajustes por inflación no fueron suficientes para revertir el deterioro acumulado durante los tres años y medio de vigencia de la fórmula.

Cómo se calcularán las diferencias

Para recomponer el haber de Galletta, la Cámara ordenó aplicar la fórmula prevista en la Ley 27.426, que rigió durante la presidencia de Mauricio Macri. El esquema establecía actualizaciones trimestrales y combinaba un 70% de la variación del IPC con un 30% de la evolución salarial, medida por el Índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El fallo también fijó pautas para determinar las diferencias que eventualmente deberá abonar la ANSES. Del cálculo se descontarán los aumentos por movilidad, los adelantos y los bonos extraordinarios que la jubilada ya haya cobrado. La medida busca evitar que se contabilicen dos veces sumas que fueron percibidas bajo el régimen anterior.

Además, el tribunal declaró inconstitucional el tope previsto en el artículo 9 de la Ley 24.463, pero únicamente para los casos en que su aplicación implique una reducción del haber igual o superior al 15%.

Sobre los intereses por las diferencias adeudadas, dispuso utilizar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. Sin embargo, también hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita el período por el que podrán reclamarse retroactivos. El alcance dependerá de la fecha en que se haya iniciado cada demanda.

A quiénes alcanza la resolución

La sentencia tiene efectos directos solo en el expediente iniciado por Galletta. Por lo tanto, no implica un aumento automático para todos los jubilados y pensionados del país.

Sin embargo, los fundamentos del fallo podrán ser citados por otros beneficiarios que mantienen litigios contra la ANSES por la pérdida de poder adquisitivo durante la aplicación de la Ley 27.609. Quienes busquen un recálculo deberán iniciar su propio reclamo judicial, ya que la decisión no tiene alcance colectivo ni dispone una recomposición general.

La resolución podría convertirse en un antecedente para nuevos juicios previsionales. Mientras tanto, desde julio de 2024 continúa vigente el régimen establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza mensualmente los haberes de acuerdo con la inflación del mes anterior.