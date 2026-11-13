La pericia de los audios de Spagnuolo abrió una fuerte disputa entre Gendarmería y la Fiscalía

El informe no pudo confirmar si la voz pertenece al exdirector de la ANDIS y detectó posibles cortes y regrabaciones. Cinco peritos del Ministerio Público cuestionaron la metodología y sostuvieron que había archivos aptos para realizar la comparación.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 15:49hs.

La pericia de Gendarmería sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo abrió una nueva controversia en la causa ANDIS. El informe oficial no pudo determinar si la voz de las grabaciones pertenece al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y detectó indicios de posibles cortes y regrabaciones. Sin embargo, cinco peritos de la Fiscalía firmaron en disidencia y cuestionaron tanto la metodología utilizada como la decisión de no realizar una comparación de voces.

El estudio, realizado por la División Acústica Forense de Gendarmería Nacional, fue presentado ante la Justicia este jueves y consta de 74 páginas. Los especialistas analizaron archivos de audio entregados por el periodista Mauro Federico, en el marco de la investigación por presuntas coimas en el organismo.

De acuerdo con el documento, 14 archivos fueron considerados aptos para determinados análisis, mientras que otros 43 no reunían las condiciones necesarias para una comparación forense. En los registros examinados, los peritos identificaron características acústicas compatibles con procesos de regrabación, discontinuidades abruptas y posibles puntos de corte.

No obstante, aclararon que no pudieron establecer qué tipo de edición se habría utilizado ni determinar de manera concluyente si las voces correspondían a emisiones humanas naturales o habían sido recreadas digitalmente. Tampoco pudieron verificar de manera fehaciente la continuidad e integridad de la cadena de custodia de los archivos.

Por qué la Fiscalía cuestionó el informe

Las principales diferencias surgieron a partir de las observaciones de cinco especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que participaron en representación del Ministerio Público Fiscal y dejaron asentadas sus disidencias en un anexo.

Uno de los cuestionamientos centrales estuvo relacionado con la decisión de Gendarmería de no comparar las voces de las grabaciones con una muestra de Diego Spagnuolo. Los peritos oficiales consideraron que las características de los archivos y las limitaciones de calibración del programa utilizado impedían realizar ese cotejo con garantías científicas.

Sin embargo, los especialistas de la Fiscalía sostuvieron que existían archivos con calidad suficiente para avanzar con la comparación y señalaron que había 15 registros que podían ser utilizados para ese procedimiento. También remarcaron que el protocolo contempla distintas modalidades de análisis y que la imposibilidad de aplicar una herramienta automática no impedía recurrir a otros métodos, como evaluaciones perceptuales y semiautomáticas.

Los peritos de la DATIP también cuestionaron que no se les permitiera incorporar sus diferencias directamente en las conclusiones generales del informe y que debieran presentarlas por separado. A su entender, esa decisión afectó el desarrollo del debate técnico entre los especialistas.

La discusión por una posible utilización de inteligencia artificial

Otro de los puntos de controversia fue la posibilidad de que las grabaciones hubieran sido generadas o modificadas mediante inteligencia artificial. Gendarmería no confirmó ni descartó esa hipótesis y explicó que la división interviniente no cuenta con herramientas ni una metodología validada para determinar de manera concluyente la existencia de voces sintéticas.

Frente a esa conclusión, los peritos de la Fiscalía señalaron que el propio estudio había identificado características habituales del habla humana espontánea, como variaciones en la entonación y la velocidad, pausas, repeticiones y sonidos compatibles con respiraciones.

Por ese motivo, consideraron que esos elementos debían ser valorados y cuestionaron que las limitaciones técnicas del laboratorio se presentaran como una imposibilidad general para avanzar con otros procedimientos disponibles en el ámbito científico.

También plantearon objeciones sobre el análisis de los posibles cortes detectados en los archivos. Sostuvieron que era necesario examinar el contenido de los fragmentos para determinar si las interrupciones podían haber unido partes de conversaciones diferentes y alterado el sentido de las expresiones.

Qué puede pasar con los audios en la causa ANDIS

El resultado del peritaje volvió a poner en discusión la autenticidad y el valor probatorio de las grabaciones que dieron origen al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde el Gobierno se había anticipado semanas atrás que los audios no eran auténticos, pero el informe finalmente presentado por Gendarmería no permitió arribar a una conclusión definitiva sobre la identidad de la voz ni sobre una eventual manipulación digital.

La defensa de Spagnuolo sostiene que las grabaciones son falsas y anticipó que buscará que sean excluidas del expediente. Por su parte, la Fiscalía sostiene que los audios no fueron utilizados como fundamento de los procesamientos dictados en la investigación y analiza la posibilidad de solicitar que se repita la parte del peritaje vinculada con la identificación de las voces.

De esta manera, el estudio no cerró la discusión sobre las grabaciones. La Justicia deberá evaluar las conclusiones de Gendarmería, las objeciones de los especialistas de la DATIP y el alcance que corresponde asignarles dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la ANDIS.