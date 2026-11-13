Paraguay: amplían imputación contra expresidente Peña por caso Ueno Bank e incluyen asociación criminal

Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 16:00hs.

La Fiscalía amplió el viernes la imputación contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, al incluir el posible delito de asociación criminal en el caso Ueno Bank, que se suma a la presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los que actualmente el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

La ampliación de la imputación, por presunta asociación criminal, comprende también al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el superintendente de Bancos del BCP Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola, reportaron los diario ABC y Última Hora, y supo Noticias Argentinas.

Carvallo ya está procesado actualmente por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio; e Insfrán Ibarrola por presunta lesión de confianza grave.

Por otro lado, el Ministerio Público presentó imputación en el marco de la misma causa contra los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, detenidos esta mañana.

En el escrito fiscal se menciona que los imputados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal, con el propósito permanente de subordinar el sistema financiero y los órganos de control a los intereses particulares del Grupo Vázquez/Ueno Bank.

“Para ello, Santiago Peña Palacios habría ubicado y mantenido estratégicamente en los puestos de decisión a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos: Carvallo Spalding (ex presidente de Financiera Ueno) en la presidencia del BCP; Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos; y Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González como miembros del Directorio del ente regulador”, señala el documento de imputación.

Fiscalía señala a Peña como “jefe de una estructura”

Se considera que la estructura habría operado bajo un esquema de división de tareas donde cada integrante habría instrumentalizado su investidura pública para garantizar el blindaje legal, la continuidad operativa fraudulenta y la impunidad del grupo empresarial.

Asimismo, se señala a Peña como “jefe de la estructura”, quien habría actuado desde la presidencia de la República y mantenía reuniones clandestinas periódicas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, para coordinar las necesidades del grupo empresarial.

Incluso se menciona que el propio Peña habría impartido directivas públicas e institucionales de no intervenir en la entidad y habría frenado mediáticamente las alertas de insolvencia de la entidad bancaria.