La cuenta regresiva de las fiestas comienza con un 20% más en los productos navideños

Con incrementos de entre el 16% y el 28% interanual, los productos tradicionales de las fiestas llegan a las góndolas en un contexto de presupuestos familiares ajustados. Por ahora, el interés se ve más en consultas que en compras.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 15:40hs.

Los productos tradicionales de Navidad y Año Nuevo llegan a las góndolas posadeñas con aumentos promedio del 20,5%, mientras los consumidores comienzan a comparar precios. Fotos: Julián Grondona.

A medida que se acerca diciembre, la Navidad empieza a ganar espacio en las góndolas y en las conversaciones de los consumidores. Las fiestas de fin de año representan tradicionalmente uno de los períodos de mayor movimiento para los comercios, pero este año las primeras señales en Posadas muestran un comportamiento más medido.

Hay consultas, se comienza a mirar precios y comparar opciones, aunque las compras todavía no terminan de tomar impulso.

En ese escenario, los productos tradicionales de la mesa navideña llegan a la temporada con un incremento promedio del 20,5%, de acuerdo con los porcentajes informados. El cálculo surge de un promedio simple de cuatro categorías: panificados, sidras, confituras y garrapiñadas, y espumantes.

Los detalles

Las subas presentan diferencias según el rubro. Los panificados, que incluyen pan dulce y budines, registran un incremento del 20%; las sidras, del 18%; los espumantes, del 16%; mientras que las confituras y garrapiñadas encabezan la lista con un 28%.

De esta manera, el mayor ajuste se concentra en los productos dulces tradicionales, mientras que las bebidas muestran incrementos un poco más bajos.

El promedio permite dimensionar la evolución de los precios de los rubros relevados, aunque no representa una canasta navideña ponderada ni un índice general de toda la provincia.

Precios que suben y una demanda que todavía no arranca

El supermercadista, Lucas Kerps sostuvo en diálogo con El Territorio que los aumentos registrados se encuentran por debajo de la inflación anual acumulada. Según explicó, ese comportamiento responde a un reordenamiento de los costos fijos y a una decisión de las industrias de resignar parte de su rentabilidad para sostener la comercialización.

La dinámica de abastecimiento también incide en la formación de los precios. Habitualmente, los productos navideños tienen una etapa de preventa entre mayo y julio, con valores que luego pueden modificarse a medida que se acerca la temporada. Sin embargo, este año todavía hay mercadería que se comercializa a los mismos costos de aquella primera etapa. “En pan dulces y budines, por ejemplo, todavía podemos comprar al mismo precio de pretemporada", señaló el comerciante.

Para Kerps, esa situación constituye una señal de que las ventas vienen algo flojas.

El comportamiento de los consumidores acompaña esa lectura. Las consultas empiezan a aparecer, las familias se acercan a conocer los valores y observan las distintas alternativas, pero la demanda todavía se mantiene fría. La anticipación de las compras parece estar más vinculada a conocer cuánto costará la mesa de las fiestas que a concretar rápidamente las adquisiciones.

En un contexto de ingresos muy ajustados, cada gasto adicional requiere una planificación mayor. La inflación acumulada durante el año, el peso de los gastos cotidianos y la pérdida de capacidad de compra condicionan las decisiones de consumo. Los productos propios de las celebraciones conviven así con otras prioridades del presupuesto familiar.

El consumo todavía busca recuperarse

Los indicadores comerciales de Misiones ayudan a dimensionar el escenario en el que comienza la temporada navideña.

Según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), durante agosto de 2026 las ventas de los supermercados de la provincia registraron una caída interanual del 13,6% a precios constantes, es decir, una vez descontado el efecto de los aumentos de precios. En relación con julio, el retroceso real fue del 7,6%.

El informe también mostró comportamientos diferentes entre los rubros; las ventas de bebidas, por ejemplo, cayeron un 37,8% interanual en términos reales, mientras que panadería registró un crecimiento del 43%. Se trata de categorías generales de supermercados y no exclusivamente de productos navideños, pero permiten mirar las diferencias que atraviesan el consumo, según dato del Ipec Misiones, agosto de 2026.

Solo consultas

En Posadas, esa realidad se refleja en la primera etapa de la temporada navideña. Los comercios comienzan a recibir las consultas habituales de esta época, pero todavía esperan que ese interés se transforme en compras a medida que avancen las semanas de vísperas. Para las familias, mientras tanto, la comparación de precios y la búsqueda de alternativas ya empiezan a formar parte de la organización de los gastos de fin de año.