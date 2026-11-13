Raúl Aquino, conductor de la camioneta que fue arrastrada ayer por el arroyo Tigre y de la que pudo salir ileso junto a su mujer, hijo y una pareja amiga, lo reconoció como un milagro. A metros desenvocaban en el arroyo Ramón, que es mucho más profundo. La camioneta quedó totalmente destruida

viernes 13 de noviembre de 2026 | 15:17hs.

El lugar donde quedó estancada la camioneta, a 5 km de donde la familia se bajó.

El fenómeno de El Niño no da tregua en Misiones y tuvo uno de los puntos más críticos ayer en Campo Ramón donde las intensas lluvias caídas en un corto período de tiempo provocaron anegamientos en caminos rurales y pequeños puentes de la localidad, además de familias evacuadas por las inundaciones.

Uno de los episodios más críticos fue el vivido por Raúl Aquino (62), su esposa Graciela, su hijo Alexis (14) y una pareja amiga cuando intentaban cruzar con su camioneta por el arroyo Tigre. El automóvil fue arrastrado por la correntada que se hacía cada vez más profunda y “como un milagro”, los cinco pudieron salir del vehículo sanos y salvos a pesar de algunos rasguños y golpes.

“Volvimos a vivir, un poco más y no contábamos la historia”, expresó Raúl en diálogo con El Territorio. Contó que siguen conmocionados por lo sucedido y que por el evento traumático de ayer su hijo, que es epiléptico, despertó hoy descompuesto y su mujer casi no pudo pegar un ojo y presenta algunos golpes. Él tiene el cuerpo lleno de rasguños “como si hubiese salido del monte”.

Según relató el hombre que es comerciante y vive en la Sección Décima estaba llevando a una clienta las mercaderías que había comprado en su negocio. Al encontrarse con los caminos intransitables, una de las personas que lo acompañaba en la camioneta (Renault Alaskan) le recomienda que tome otro camino que estaba entoscado que tenía un arroyo cerca. Se trataba del arroyo Tigre, que de acuerdo a lo narrado por Aquino, cuando lo estaban cruzando apenas unos centímetros.

“Nunca vi tanta agua caída en tan poco tiempo, fueron 25 minutos y ese arroyo creció en su caudal, el auto hace un trompo y nos lleva, pero por suerte nos tira para un costado y bajamos por los vidrios derechos”, relató. Fue su esposa a la que se le dificultó más salir del lado del acompañante, pero fue ayudada por los dos hombres.

Aquino confesó que nunca había tomado ese camino antes y que no habían vecinos cercanos que pudieran escuchar sus pedidos de auxilio o haberlos ayudado si no lograban salir por su cuenta. Lograron sujetar la camioneta a un árbol pero no aguantó y fue arrastrada unos 5 kilómetros donde quedó estancada en el arroyo Ramón, donde permanece hasta hoy hasta las evaluaciones del seguro.

“A 200 metros este arroyo desemboca en otro más grande, si caíamos en lo más profundo no estaríamos hablando hoy. Nosotros creemos mucho en Dios y creemos que fue un milagro”, remarcó.

En la mañana de este viernes el hombre fue a buscar el lugar donde había quedado su camioneta y constató que está totalmente destruída, las puertas se desprendieron de cuajo y los trenes delantero y trasero están totalmente destruidos. “Según nos contaron los vecinos la camioneta cayó por un salto de 5 metros”, dijo.

Raúl agradeció que él y sus seres queridos pudieran salir con vida de la situación, pero también lamentó la pérdida de su medio de transporte para el trabajo porque “esa camioneta nos costó años de mucho trabajo”. “A veces uno se pregunta por qué pasan estas cosas, si uno siempre trata de ayudar al otro, pero la vida continúa y tengo que seguir luchado por mi familia”, sostuvo.

Dentro del rodado perdieron también toda su documentación, tarjetas y dinero; lo que espera ahora es que al menos el seguro le reconozca los daños de la camioneta.

Un milagro, una familia salida ilesa de una camioneta dentro de un arroyo torrentoso y la mirada puesta en el futuro.