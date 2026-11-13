Posadas: vuelve el policial de humor 75 puñaladas a la sala Mandové

La obra de Martín Giner se presenta este viernes a las 21 en el Centro Artístico Mandové Pedrozo, con entradas anticipadas a $12.000.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 14:30hs.

La comedia negra “75 puñaladas”, de Martín Giner, vuelve a escena este viernes 13 de noviembre, a las 21, en el Centro Artístico Mandové Pedrozo, ubicado en Beethoven 1762. La obra, un policial de humor, se despide de su segunda temporada y las entradas anticipadas cuestan $12.000.

El argumento gira en torno a un crimen que no tiene explicación. El detective retirado Míster Staggerton aparece muerto en su mansión con 75 puñaladas, pero la escena no muestra rastros del ataque, ni siquiera una gota de sangre. Para resolver el caso llaman al joven investigador Johnn Kenneth Winslow III, que recorre el lugar acompañado por un criado sospechoso. La pesquisa avanza entre deducciones, juegos mentales y desafíos físicos, siempre con el absurdo como premisa y como estilo.

Las actuaciones son de Matías Pintos y Richar Vera, con dirección de Alejandro Schöller y producción de Silvina Warenycia. La dramaturgia es de Giner, autor de otras obras recordadas como “Freak show”, que en su momento también tuvo a Schöller como director y actor.

La función de esta noche será la número 14 desde el estreno, que fue en noviembre del año pasado en la sala RioMío, del bar cultural Tanta Tinta. Desde entonces pasó por la sala Tempo, Espacio Base y el Galpón de la Murga de la Estación. El 28 de marzo de este año dio además su primer salto fuera de Posadas, con una función a sala llena en el salón de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), en San Vicente, donde el público la aplaudió.

Las reservas se hacen al 3764-635014. Hay una promoción de dos entradas por $20.000, y en la puerta el valor será de $15.000.