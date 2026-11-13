“Hay un río que desborda las fronteras, y es el río lingüístico”

El escritor Raúl Novau abrió con su ponencia “Ser escritor transfronterizo”, el panel de presentaciones del Primer Simposio de Ensayos Literarios y Encuentro Provincial de Escritores: Pensamiento, Palabra y Fraternidad. La cita literaria celebra los 50 años de la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem) y se desarrolla este viernes y sábado en Humanidades

viernes 13 de noviembre de 2026 | 12:52hs.

Raúl Novau trazó una cartografía de la multiplicidad de voces que enriquecen estos territorios transfronterizos y resaltó la resistencia de la lengua guaraní a tantos siglos de colonización. Fotos: Agustina Vera

La Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem) celebra 50 años de letras y cultura en la tierra colorada con el Primer Simposio de Ensayos Literarios y Encuentro Provincial de Escritores: Pensamiento, Palabra y Fraternidad.

La cita comenzó esta mañana en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam.

El evento en homenaje a la trayectoria de la institución que nuclea a los escritores de este territorio pone en valor el período de 1976-2026 y cómo fue creciendo y consolidándose la entidad desde su conformación hasta el presente.

El simposio se desarrolla en dos jornadas intensivas, este viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

“El simposio busca consolidarse como un espacio de debate literario y propone dos jornadas de exposiciones presenciales que paralelamente serán transmitidas en vivo, vía streaming (por el canal de Youtube Apoyo Didáctico de la FHyCS de la Unam), explicaron desde la organización.

Con una ceremonia de apertura con los saludos protocolares se dio inicio al cronograma de ponencias a cargo de reconocidos escritores, docentes, estudiosos de las letras.

En la presentación se destacó que el simposio fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Posadas.

El escritor Johnny Ortega Rojas, presidente de la Sadem, dio las gracias a Humanidades por el espacio, a las autoridades de la Facultad y de la Provincia y la Municipalidad que se hicieron presentes. A los escritores que llegaron de distintas ciudades y al público en general.

“Están presentes muchos escritores que en su momento estuvieron al frente de la Sadem, a todos quienes estuvieron en este camino de profesionalizar la literatura”, expresó Ortega nombrando a los presidentes mandato cumplido de la Sadem.

“Celebramos nuestra boda de oro, los 50 años, de esta institución madre de las letras y de los escritores de nuestra provincia”, resaltó.

Luego narró acerca de las actividades de esta doble jornada dedicada a la literatura: “No podemos amar lo que no conocemos, por eso es importante reunirnos, difundir las letras de Misiones, conocernos entre los escritores porque somos familia. Es importante reconocer que los escritores somos la materia prima de una gran industria, que es la industria literaria, pasando de la hoja en blanco hasta el libro en la mano del lector”.

“Hay que fortalecer todos los eslabones de esta cadena de la industria, lamentablemente, en algunos eslabones está débil, y como toda cadena se rompe por su eslabón más débil. Entonces, reconocer que los escritores somos la materia prima y también buscamos dónde está ese eslabón que debemos fortalecer”.

“Debemos involucrar a todos los actores de esta industria, profesionalizar la literatura misionera, incluso a los lectores, todos formamos parte de la familia literaria y estamos trabajando para que así sea”.

Los comienzos

La Sociedad Argentina de Escritores en Misiones surgió motorizado por un destacado grupo de escritores locales y referentes culturales que comenzaron a reunirse para generar un espacio que representara la diversidad de la creación literaria provincial.

Este grupo además se comprometió con la defensa de los intereses del sector y se siguió reuniendo por muchos años y generando proyectos culturales hasta que en 1986 Sade Misiones obtiene la personería jurídica.

La primera comisión directiva se conformó ese año presidida por Marcial Toledo.

Sobre el escritor transfronterizo y la diversidad lingüística

Raúl Novau abrió la grilla de ponencias, “les traje algo para leer, porque los escritores primero que nada somos lectores”, dijo.

El autor se refirió al escritor transfronterizo, “ubicado en las fronteras nuestras”, al escritor de estos territorios “No digo de frontera sino transfronterizo, un modo de ser transparente frente a las fronteras geográficas y políticas”.

“Esto constituye una singularidad en el campo de la profesión y el oficio”.

Hay un río que desborda las fronteras, y es el río lingüístico. Las lenguas que discurren y emanan soberanas en sus diferentes napas en nuestra región, como aquellas primigenias en guaraní, cantadas y oradas a través del tiempo mantenidas por la fe de su pueblo y puestas en valor por escritores y traductores al castellano”.

“Generalmente nosotros sabemos algo de la cultura guaraní a través de las transcripciones de los traductores que hicieron del guaraní”.

Novau resaltó que tenemos una cultura trascendental guaranítica, originaria, “ese es uno de los basamentos”.

También, refirió al latín de los jesuitas en medio de la selva y el latín de las cartas anuas.

“Entonces en estos espacios nuestros circulaban voces que confluían en castizas latinas, sajonas, guaraní”.

Entonces, remarcó, “me detengo en el idioma guaraní porque representa el resguardo de la identidad de un pueblo frente a la colonización lingüística y persiste en sus raíces incorporando variantes que posibilitan su vitalidad hasta nuestros días. A la vez, los giros lingüísticos del guaraní forman parte del léxico tradicional de esta tierra, trasponiendo las fronteras”.

Además el portugués “se ha carnalizado en el oriente misionero, y el llamado portuñol, una aleación de vocablos que surgieron como fuente comunicacional del habla fronteriza”.

De esta manera, Novau, con la atención plena del público trazó un mapa lingüístico y cultural dinámico, vivo, de fronteras que no separan sino que tienden puentes.

Programa

Primer Simposio de Ensayos Literarios y Encuentro Provincial de Escritores: Pensamiento, Palabra y Fraternidad.

En el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, entrada libre

Viernes 13

10: Apertura. Palabras de bienvenida.

10:45: Ponencia de Raúl Novau

11: Ponencia a cargo de Rodolfo Roque Fessler

11:15: Ponencia de Mercedes Maffini

11:30:. Ponencia de Sofía Cortese, Natalia Aldana

12: Pausa Almuerzo

16: Ponencia de Norma Varela

16:15: Ponencia de Rodolfo Torres

16:30: Ponencia de Norma Tarragó

16:45:. Ponencia de María Alejandra Larumbe

17: Ponencia de Rocío Fernández Brizuela

17:15: Ponencia de Silvina Amelia Piccioni

17:30: Ponencia de Carolina Wolffe

17:45: Ponencia de Orlando Chamorro.

Sábado 14

9:15 Ponencia de Gilda Angelino Blanch

9:30 Ponencia de Yolanda Prondzinsky

9:45: Ponencia de Juan Ricardo Kelm

10: Ponencia de Paola Amarilla y otros.

10:15: Ponencia Ivana Hilén Argüello

10:30: Ponencia de Matías Voynes

10:45: Ponencia de Gladys Santa Cruz

11:00: Ponencia de Vilma Mereles

11:15: Palabras de agradecimiento y despedida.

Más información en el Instagram de Sade Misiones