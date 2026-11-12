El regreso de Ojo de Pez abre un fin de semana de música y teatro en La Estación

La banda posadeña volverá a escena después de más de veinte años sin tocar junta. El concierto será el viernes, a las 21. Los espectáculos seguirán el sábado desde las 20 en la explanada, con la Murga de la Estación y la Murga del Monte, Jugo de Tigre y un DJ set de Zencilia Ming.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 20:45hs.

La banda posadeña volverá a escena después de más de veinte años sin tocar junta. El concierto será el viernes, a las 21. Los espectáculos seguirán el sábado desde las 20 en la explanada, con la Murga de la Estación y la Murga del Monte, Jugo de Tigre y un DJ set de Zencilia Ming.

A comienzos de los 2000, Ojo de Pez comenzó a componer, desde Posadas, con los sonidos que circulan a ambos lados de la larga frontera misionera. En su música instrumental, el chamamé, la guarania, el gualambao y el rasguido doble se encuentran con el forró y el baião brasileños. Esa manera de tocar la música del Litoral, pero con impronta netamente rockera, regresa al escenario con tres de sus integrantes originales y la incorporación del acordeonista Sergio Tarnoski.

De esta manera, este viernes desde las 21, Cacho Bernal en batería y percusión, Osvaldo de la Fuente en bajo y guitarra criolla y Marcos Méndez en guitarra eléctrica, volverán a compartir escenario, ahora sumando al acordeón, para dar vuelo a composiciones propias y obras del repertorio litoraleño, todo ello como parte de la apertura de La Estación, Industrias Culturales y Creativas, el nuevo espacio cultural que funcionará bajo la órbita de la Secretaria de Estado de Cultura.

Teatro comunitario, música y solidaridad en la explanada

Desde la tarde del sábado, jóvenes de APES recibirán donaciones para las familias afectadas por las crecidas de ríos y arroyos en el contexto del fenómeno de El Niño. Quienes quieran colaborar podrán acercar alimentos no perecederos o ropa en buen estado a la explanada de La Estación.

A las 20, la Murga de la Estación y la Murga del Monte compartirán fragmentos de 'Misiones, tierra prometida' y 'De Yerbal Viejo a Oberá', con cerca de cien vecinos actores en escena. La presentación tendrá lugar en el mismo predio donde nació la Murga de la Estación en 1999, con una de las primeras experiencias de teatro comunitario de Misiones.

A las 21 se presentará Jugo de Tigre, el trío posadeño integrado por Darío Vega en batería, Diego Bergara en bajo y Leandro Yahni en teclados. Desde 2015, el grupo explora el cruce entre el jazz, el rock, la electrónica y los sonidos del Litoral en un repertorio instrumental.

A las 22.15, Zencilia Ming cerrará la jornada con un DJ set en el que combinará ritmos, texturas electrónicas, voces y fragmentos de audio para construir distintos paisajes sonoros.