Tres décadas de voces que siguen encontrándose

Antiguos integrantes volverán a pararse junto al coro actual, con agrupaciones invitadas de Corrientes y de Posadas, en una serie de encuentros y conciertos en el marco de los 30 años del Ensamble Coral Universitario

jueves 12 de noviembre de 2026 | 19:31hs.

Un coro es una de las pocas formas de memoria que se transmiten sin papel: cada voz que pasa deja algo en la que sigue, y así, de ensayo en ensayo, una agrupación llega a cumplir treinta años sin que ninguno de sus integrantes haya estado en todos ellos. El Ensamble Coral Universitario de la UNaM llega a esa cifra y la va a festejar de la manera que mejor sabe: cantando, y cantando acompañado.

Quien cuenta cómo será esa celebración es Eduardo Chmilewski, director del Ensamble y también del Coro de Adultos de la UNaM. Durante noviembre habrá encuentros y conciertos corales en distintos espacios de Posadas, con agrupaciones invitadas y con la participación de antiguos integrantes, que volverán a reunirse para celebrar estas tres décadas de música compartida.

Los encuentros corales

La primera parte del festejo está pensada como un cruce de coros. El 14 de noviembre, a las 21, en la Iglesia San Vladimiro, el Ensamble compartirá escenario con el coro de la UNNE y el Coro del San Basilio. Al día siguiente, el 15, a las 20.30, el encuentro se repite en Fátima, esta vez junto al coro de la UNNE y el Coro Estable del Centro del Conocimiento.

Los conciertos de aniversario

La segunda parte queda en manos del propio Ensamble. El 21 de noviembre, a las 20, se realizará el primer concierto por los 30 años en la Catedral, y el 29, a las 20.30, el segundo, en Santos Mártires. Será allí donde el aniversario se cierre con la música como protagonista.

Treinta años después, lo que se celebra no es solo una agrupación sino una forma de quedarse: la de quienes pasaron, la de quienes cantan hoy y la de quienes, desde la platea, ya empiezan a ser parte de lo que viene.

Para agendar

30 años del Ensamble Coral Universitario