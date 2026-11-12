Las intensas lluvias dejaron familias evacuadas en Campo Ramón

Las principales complicaciones se registraron en el barrio Peón Rural, donde el ingreso de agua provocó daños en electrodomésticos de una vivienda. Sus cuatro integrantes, entre ellos dos niños, fueron trasladados temporalmente a la casa de una vecina.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 19:24hs.

Las intensas precipitaciones registradas este jueves afectaron a tres familias en Campo Ramón, donde una debió ser evacuada preventivamente y varios menores fueron trasladados a viviendas de familiares.

Ante esta situación, el Gobierno de Misiones, a través de la Policía provincial y junto al municipio mantiene tareas de relevamiento y asistencia en las zonas afectadas.

Las principales complicaciones se registraron en el barrio Peón Rural, donde el ingreso de agua provocó daños en electrodomésticos de una vivienda. Sus cuatro integrantes, entre ellos dos niños, fueron trasladados temporalmente a la casa de una vecina.

En otro domicilio del mismo barrio, una familia sufrió daños en parte de la vivienda y en sus pertenencias. Los tres niños fueron alojados con familiares, mientras que sus padres permanecieron en el inmueble.

Asimismo, en el barrio Municipal, la acumulación de agua alrededor de una vivienda motivó el traslado preventivo de tres menores a casas de familiares, aunque no se registraron daños materiales.

Por otra parte, en Oberá, maquinaria municipal realizó trabajos de canalización y limpieza de entubados para facilitar el escurrimiento del agua y prevenir desbordes.

Hasta las 18:30, no se registraron personas lesionadas, voladuras de techos ni caída de postes. La Policía de Misiones continúa con los relevamientos para detectar nuevas situaciones y canalizar la asistencia que requieran las familias afectadas.