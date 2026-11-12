Alumna de la Escuela de Robótica desarrolla un mouse adaptado para personas con movilidad reducida

Analía Baldassini trabaja junto al facilitador Román Núñez en un dispositivo que busca facilitar el uso de computadoras. La iniciativa también está pensada para adultos mayores y se encuentra en etapa de ajustes.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 16:46hs.

Analía Baldassini junto al facilitador Román Núñez, con el mouse adaptado que desarrolla en la Escuela de Robótica. // Fotos: María de Perini

La tecnología puede convertirse en una herramienta de inclusión cuando se desarrolla pensando en las necesidades de las personas. Facilitar el acceso a una computadora, simplificar sus movimientos y ofrecer alternativas para quienes encuentran dificultades al utilizar dispositivos convencionales son algunos de los objetivos que impulsan proyectos dentro de la Escuela de Robótica de Misiones. En este espacio, el aprendizaje también se transforma en una oportunidad para aportar soluciones a la comunidad.

Una de estas iniciativas consiste en un mouse adaptado, cuyo desarrollo comenzó a mediados de año y actualmente atraviesa sus últimos ajustes. La propuesta nació durante una actividad en la que los estudiantes debían elaborar un proyecto utilizando los recursos disponibles en la institución. Después de evaluar distintas alternativas, una alumna y su compañero decidieron trabajar en un dispositivo con utilidad social, que pudiera responder a dificultades presentes en la vida cotidiana.

“Terminamos armando lo del mouse adaptado porque nos parece que socialmente es algo que tiene más uso, más utilidad. Es para personas que, por ejemplo, tuvieron un ACV o algún problema de salud por el cual no puedan mover con flexibilidad la mano o para adultos mayores”, explicó Analía Baldassini (45), alumna de la Escuela de Robótica en diálogo con El Territorio.

Su llegada a la institución ocurrió casi por casualidad. En marzo, mientras intentaba inscribir nuevamente a su hijo, que asiste desde hace cuatro años, descubrió que también existían propuestas destinadas a adultos. Hasta ese momento no tenía conocimientos sobre robótica y su interés inicial estaba relacionado con aprender a reparar placas electrónicas, debido a diferentes inconvenientes que había tenido con el lavarropas y el portón eléctrico de su casa.

“No tenía ni idea de qué se trataba, es más, no sabía ni para qué era robótica, pero dije: bueno, voy a aprender algo nuevo. Mi idea era aprender a reparar placas. Hoy me doy cuenta de lo que puedo lograr”, recordó sobre sus primeros pasos en un espacio que terminó despertando su interés por distintas herramientas tecnológicas.

El proceso de elaboración del mouse incluyó varias etapas de investigación y aprendizaje. Primero identificaron los materiales y componentes que podían utilizar, luego comenzaron con los diseños en papel y posteriormente trabajaron en la elaboración de las piezas mediante herramientas de diseño 3D. La estructura fue fabricada en el laboratorio de impresión de la escuela, mientras que para su programación incorporaron conocimientos de Arduino y Python.

“Nosotros tenemos que aprender a programar, no es que venimos, bajan toda la información, copien de acá y listo. Hicimos la primera etapa con Arduino, empezamos a usar Python y ahora estamos terminando con el uso de los dos sistemas”, detalló. El dispositivo ya funciona, aunque todavía deben perfeccionar algunos aspectos de su programación para lograr movimientos más precisos.

Ver cómo el proyecto comienza a tomar forma representa una satisfacción personal para la estudiante, especialmente por el camino recorrido desde sus primeras clases. Durante estos meses debió familiarizarse con conceptos, programas y procedimientos que anteriormente desconocía. Sin embargo, lejos de desanimarse ante las dificultades iniciales, mantuvo su compromiso con las actividades y descubrió nuevas posibilidades para continuar aprendiendo.

“Estoy muy contenta porque siento que es un avance mental para mí también, porque bajé de una barrera, yo la salté y sin problemas. Al principio cuesta, no entendés nada, pero después te das cuenta de que toda la información va cayendo así como en un embudo”.

Además de participar en este desarrollo, la alumna realiza otros trayectos vinculados con domótica y programación en Python, mientras que durante el segundo cuatrimestre también cursó producción audiovisual con celular. Algunos de esos conocimientos ya comenzaron a formar parte de sus actividades personales y de su trabajo en terapias alternativas. Su intención es continuar formándose el próximo año, convencida de que siempre existen nuevas herramientas por descubrir.

“Acá vos salís abriendo tu cabeza, entendiendo que esto es un idioma, como si fueras a estudiar inglés, portugués o árabe. Te permite aprender cosas a las que ni siquiera tenías idea de que podías acceder. A mí me gusta aprender cosas nuevas y, si en la escuela me dan lugar, me quedo infinitamente”.

Otro aspecto que valoró especialmente es la posibilidad de acceder a una formación gratuita, con acompañamiento docente y todos los recursos necesarios para desarrollar las actividades. La institución dispone de computadoras, componentes electrónicos y materiales para elaborar los prototipos, por lo que los estudiantes no necesitan realizar inversiones para participar. En ese sentido, consideró importante que más adultos conozcan estas oportunidades y se acerquen a consultar por las propuestas disponibles.

“Todo esto es enseñanza pura para mí. Toda la información que me llevo acá la guardo adentro mío, se la puedo transmitir a mi hijo, a un amigo. El día de mañana puedo resolver problemas dentro de mi barrio, dentro de mi casa, en mi familia, con toda la información que aprendo acá”.

Desde el acompañamiento docente, el trabajo con estos proyectos busca que los conocimientos adquiridos no queden limitados al aula. La intención es que cada estudiante comprenda el funcionamiento de las herramientas y pueda utilizarlas posteriormente para resolver problemas concretos, desarrollar iniciativas propias o trabajar junto a otras personas. Por eso, además del resultado final, se valora especialmente el proceso de aprendizaje que atraviesan durante el año.

“El objetivo de nosotros es que el estudiante aprenda y que después pueda tratar de hacer su propio proyecto o juntarse con un grupo de compañeros y hacer algo más grande”, explicó Román Núñez, facilitador de la Escuela de Robótica.

En los trayectos formativos se abordan contenidos de computación, electrónica básica, programación, edición de imágenes y diseño tridimensional. Las herramientas utilizadas dependen de las necesidades de cada propuesta, ya que algunos trabajos requieren una mayor participación de Arduino, mientras que otros incorporan más programación en Python. Esta variedad permite que los participantes conozcan diferentes recursos y descubran aplicaciones que pueden trasladar a situaciones cotidianas.

“Conocer más herramientas te permite tener otra visión de las cosas. Hay veces que a uno le falta una pieza, un encastre de algo para su casa, y si no conocía el diseño 3D no tiene ni idea de cómo resolverlo. Pero si lo conoce, sabe que puede diseñarlo y hacerlo imprimir”.

Además de acompañar a los estudiantes adultos, Núñez trabaja con grupos de jóvenes de entre 16 y 18 años y adolescentes de 12 a 15, así como en cursos relacionados con videojuegos. Desde su experiencia, una de las principales dificultades para quienes desean comenzar es el temor a no comprender los contenidos. Por eso, considera fundamental que las personas se permitan conocer las propuestas antes de descartar la posibilidad de estudiar algo nuevo.

Para el facilitador, el compromiso personal también resulta fundamental para aprovechar las oportunidades que ofrece la institución. La continuidad en las clases permite avanzar progresivamente desde los conocimientos básicos hasta la concreción de proyectos que pueden tener aplicaciones fuera de la escuela. De esta manera, la formación no solamente incorpora habilidades tecnológicas, sino que también abre posibilidades para que las ideas de los estudiantes encuentren utilidad en su entorno.

“Siempre me siento orgulloso de los proyectos, de ver que funcionan como se esperaba. Que la gente venga y mire qué lindas cosas se pueden hacer acá con lo que aprendieron este año”.