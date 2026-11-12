El Concejo Deliberante de Eldorado expresó su repudio por hechos de vandalismo hacia ediles

Durante una sesión, el vehículo del concejal Jorge Doldán sufrió un ataque, resultando destruidas las cuatro cubiertas.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:47hs.

En un comunicado de prensa, el Concejo Deliberante de Eldorado, manifestó su repudio tras la vandalización del auto particular del concejal Jorge Doldán. Durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se produjo un ataque contra el vehículo particular del mencionado edil. Las cuatro cubiertas del auto fueron destruidas mientra el vehículo se encontraba estacionado en las

inmediaciones del Concejo Deliberante.

En esa sesión se trataba un expediente enviado por el Ejecutivo municipal para pasar a planta permanente del municipio a 21 empleados que revestían en planta temporaria; ocasión en la que Doldán, junto a otros tres concejales, solicitó que el expediente volviera a comisión para analizar más profundamente el tema.

Si bien el concejal no vinculó directamente el atentado al tratamiento del pase a planta permanente, manifestó que la situación había sido muy extraña, por lo que no descartaba que pudiera ser un intento de amedrentamiento a su persona, y aseguró que revisarían las cámaras de seguridad para ver si las mismas habían grabado algo.

Por lo sucedido, el Concejo Deliberante emitió la comunicación oficial que indica: “El Concejo Deliberante de la ciudad de Eldorado manifiesta su repudio ante el grave hecho de inseguridad ocurrido el martes 10 de noviembre, que tuvo como damnificado al vicepresidente del Cuerpo, Prof. Jorge Darío Doldán, a quien le fueron dañadas intencionalmente las cuatro cubiertas de su vehículo particular".

Y añadieron: "Se trata de una situación de gravedad que trasciende los daños materiales, ya que pudo haber puesto en riesgo la integridad física de las personas y la seguridad vial. Desde esta institución reafirmamos la importancia del respeto, la convivencia democrática y el rechazo a toda conducta que atente contra la integridad de las personas. Asimismo, manifestamos nuestro acompañamiento ante lo sucedido y reafirmamos el compromiso por el diálogo y la paz”.

Por el momento no surgió ninguna información respecto a si las cámaras de seguridad lograron captar imágenes que ayuden a esclarecer el hecho.