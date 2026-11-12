Denunciaron por maltrato, abuso de autoridad y amenazas a seis efectivos de la Comisaría Sexta

Un hombre que llevaba a sus dos hijos pequeños por la vía pública habría sido detenido cuando se dirigió voluntariamente a la sede policial por ser increpado por un automovilista ante un presunto hecho de maltrato hacia uno de sus hijos el pasado lunes 2 de noviembre. Denunció ser detenido de mala manera y amenazado por parte de los efectivos de la comisaría.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:48hs.

Seis efectivos de la Comisaría Sexta de Posadas fueron denunciados por un hombre por presuntos hechos de privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, amenazas y apremios ilegales, ocurridos el pasado lunes 2 de noviembre cuando se presentó voluntariamente por una acusación de un tercero por supuesto maltrato a uno de sus hijos pequeños.

Según su relato, un hombre que circulaba en un automóvil lo increpó y acusó de maltratar a uno de los niños luego de que se le cayera el calzado al más chico de sus hijos. Tras indicarle que realizara la denuncia correspondiente, Miguel N. -el denunciante- continuó su camino hacia la dependencia policial con sus hijos de 6 meses y 1 año con 9 meses.

Al llegar, aseguró que el mismo hombre volvió a perseguirlo y se presentó en la comisaría. Desde ese momento habría comenzado su odisea. Según la denuncia de Miguel, cerca de las 12 de ese día se presentó a la sede policial, para alrededor de 10 minutos después ser esposado dentro de la dependencia. En ese marco, siempre según lo denunciado, el hombre habría sido llevado a la fuerza y tironeado por varios efectivos policiales hasta un patrullero.

Todo esto aparentemente para poder hacer un video y sacarle fotos ingresando esposado. Ante esta acción, el denunciante mencionó que fue tratado como un delincuente y que fue objeto de burla, llegando a ser una situación denigrante tanto para él como para las personas de su entorno que vieron lo sucedido. En tanto, explicó que también fue colocado esposado mirando hacia la pared y que estuvo detenido por más de 24 horas.

Justamente, en su denuncia expresó que permaneció privado de su libertad hasta las 14.30 del día siguiente y que incluso fue intimidado por algunos de los uniformados, quienes le dijeron que podía ser detenido las veces que ellos quieran, una afirmación que trasciende una advertencia legal ordinaria.

Por ello, a través de su abogado particular Federico Esquivel, el denunciante solicitó una serie de medidas para poder probar lo dicho y para que se pueda intervenir ante un presunto delito grave por parte de los funcionarios públicos.

Entre los pedidos, se ordenó el resguardo inmediato de registros potencialmente perecederos, se individualice la intervención concreta de cada funcionario y se determine si existió orden judicial o fiscal, su alcance y oportunidad. Asimismo, solicitaron que se investigue el posible exceso temporal, el trato recibido, la amenaza denunciada y cualquier irregularidad documental acreditada.

Para acreditar o descartar lo denunciado, serán clave como pruebas el libro de guardia y detenidos, actas de ingreso y egreso, el sumario preventivo de los dos días mencionados, copias de las cámaras de seguridad, la identificación del total de personal de guardia, entre otras diligencias.