Intendentes del norte misionero coordinaron acciones con el Gobierno provincial en Puerto Piray

Los jefes comunales de 17 municipios se reunieron en Puerto Piray con funcionarios de distintas áreas para plantear las prioridades de sus localidades y coordinar acciones en materia de obras públicas, vivienda, educación, agricultura familiar y asistencia social.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:38hs.

Representantes de 17 municipios del norte de Misiones se reunieron en Puerto Piray con funcionarios del Gobierno provincial para plantear las principales necesidades de sus comunidades y avanzar en una agenda de trabajo conjunta. El encuentro estuvo orientado a acercar programas y herramientas de gestión a los gobiernos locales, además de agilizar respuestas en materia de obras públicas, vivienda, educación y asistencia social.

La reunión contó con la participación de intendentes nucleados en la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (ADINM), junto a representantes de distintas áreas del Ejecutivo provincial. Por los municipios estuvieron los jefes comunales de Puerto Libertad, Wanda, Comandante Andresito, Puerto Esperanza, Colonia Delicia, Eldorado, 9 de Julio, Santiago de Liniers, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Pozo Azul, Dos Hermanas, Fracrán, Puerto Piray, Montecarlo, El Alcázar y Garuhapé.

En representación de la Provincia asistieron el ministro de Educación, Ramiro Aranda; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), Juan Carlos Pereira; la subsecretaria de Agricultura Familiar, Laura Duarte; y el subsecretario de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Manuel Sánchez.

Obras, vivienda y asistencia social entre los temas centrales

Durante la jornada, los funcionarios presentaron los programas disponibles y las distintas líneas de acción a las que pueden acceder los municipios. Entre los temas abordados estuvieron las soluciones habitacionales, la ejecución de obras de infraestructura urbana, como cordón cuneta y empedrado, y las políticas de asistencia y acompañamiento social.

También se trataron iniciativas vinculadas con el fortalecimiento de la agricultura familiar, el acompañamiento educativo y las mejoras en la infraestructura de los establecimientos escolares.

El intercambio permitió que cada intendente expusiera las demandas prioritarias de su localidad y planteara las necesidades que requieren intervención de los organismos provinciales. La intención es coordinar acciones y facilitar el acceso de las comunas a los programas existentes.

Una agenda de trabajo en el territorio

Desde la ADINM valoraron la modalidad descentralizada del encuentro, que permitió reunir a funcionarios provinciales y autoridades municipales en el norte de Misiones, sin que los intendentes tuvieran que trasladarse hasta Posadas para gestionar respuestas.

La reunión buscó fortalecer el vínculo entre los distintos niveles del Estado y establecer una agenda común para avanzar en obras, programas y acciones destinadas a las comunidades de la región.