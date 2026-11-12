Denuncia por maltrato en el club San Martín de Wanda: “Estamos muy dolidos por la situación”

Andrés Cúper, nuevo presidente de la entidad del Alto Paraná, se lamentó por lo sucedido con un menor durante los Juegos Evita. “Nos afecta a todos y sobre todo afecta a un menor, algo que nunca es bueno”, expresó el dirigente

jueves 12 de noviembre de 2026 | 17:53hs.

Jorge Antonio Espíndola ya no es más el presidente del club San Martín de Wanda, luego de que una denuncia contra él por maltrato a un menor desencadenara una serie de reuniones y que se conocieran más hechos similares de parte de varios familiares de los chicos que jugaban en las divisiones inferiores.

Andrés Cúper asumió la presidencia, según lo establece el estatuto del club, y se lamentó por lo ocurrido durante los Juegos Evita en Mar del Plata. “Estamos muy dolidos por la situación, porque nos afecta a todos y sobre todo porque afecta a un menor, algo que nunca es bueno”, expresó el ahora presidente del club del Alto Paraná.

“La idea es volver a la senda que siempre quiso el club San Martín y jamás quisimos que algo así ocurriera”, agregó Cúper, quien reconoció que todavía no conocen cómo van a encontrar institucionalmente a la entidad.

“El espíritu de la Comisión Directiva es poder ordenar todo a nivel institucional, pero todavía no tenemos real dimensión de lo que tenemos que encarar. Queremos llegar a la asamblea del año que viene con todo regularizado y como corresponde”, aseguró Cúper.

Luego de la denuncia de la madre de uno de los chicos que viajó a Mar del Plata para representar a Misiones en futsal en los Juegos Evita, hubo reuniones en el club y se conocieron más testimonios que comprometían a Espíndola, quien en un primer momento denunció que todo era una campaña en redes sociales.

“Desmiento de manera categórica, absoluta y enfática cualquier acusación sobre supuestos maltratos, insultos o tratos irrespetuosos hacia el menor (nombra las iniciales) o hacia cualquier otro deportista de nuestra institución. Jamás he proferido descalificaciones ni agresiones verbales hacia ningún niño o adolescente de nuestro club. Las afirmaciones vertidas en redes sociales no se corresponden con la realidad de los hechos y responden a una campaña desmedida de difamación personal”, escribió Espíndola en un comunicado que se posteó en las redes del club.

Luego de ese comunicado se realizaron una serie de reuniones en la que fueron varios los comentarios sobre las maneras del presidente y entrenador de tratar con los menores, sobre todo en Mar del Plata.

Finalmente, el club informó que Espíndola dejó de ejercer la presidencia y que su lugar fue ocupado por Andrés Cúper.

“Esto un hecho que nos deja con una mancha, pero que no nos va a hacer retroceder en cuanto a seguir siendo el club más importante de la ciudad, deportivamente hablando, con más de 40 años de vida y que siempre trascendió a nivel local y provincial”, cerró Cúper.