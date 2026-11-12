Un misionero quiere subirse al podio del motocross argentino

Taro Nakatsuka está segundo en el campeonato de la categoría MX2B del Campeonato Argentino de Motocross y quiere mantener su posición en la última fecha del calendario

jueves 12 de noviembre de 2026 | 18:10hs.

Taro Nakatsuka marcha segundo en el campeonato de la categoría MX2B del Campeonato Argentino de Motocross, con dos puntos de venta sobre su rival directo. El misionero correrá el fin de semana la última fecha del 2026 en La Pampa, con el objetivo de terminar el año en el podio.

El joven obereño del Naka Team fue regular durante el campeonato y de esa manera pudo mantenerse como gran protagonista de la categoría, siempre luchando entre los primeros del campeonato. Así llegó a la definición con chances de ser subcampeón.

La punta del campeonato no está en juego, ya que Martín Banchio se consagró en la fecha pasada. Pero sí el segundo puesto, en el que Nakatsuka acumula 176 puntos, perseguido por el cordobés Jeremías Freytes con 174.

Por ese motivo, el objetivo será sumar y mantenerse al frente del rival en las dos mangas del domingo, las carreras que entregan puntos. El foco está puesto en redondear la temporada en el podio de la categoría.

“Cualquiera sea el resultado para nosotros será un año totalmente positivo, porque es el primero en esta categoría, siempre estuvimos peleando en los puestos de vanguardia y eso es muy bueno. Poder terminar el podio será más que satisfactorio”, indicó el director del team, Rafael Nakatsuka.

Además agregó que están “confiados en el trabajo que hizo Taro en la previa, con mucho entrenamiento y preparación para de recuperar los puntos que se nos escaparon en La Rioja por la rotura de la moto y la situación de tener que correr con una prestada”.

El escenario de la última fecha será el circuito MX ATV Los Caldenes en Victoria, La Pampa, una pista conocida para el equipo misionero, ya que desde 2023 viene disputando carreras en ese lugar.