Alimentos cada vez más caros contrastan con una menor inflación en el NEA

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró el mayor incremento mensual. La región tuvo un incremento mensual del 1,5%, por debajo del 2,2% del promedio nacional. Sin embargo, entre enero y octubre acumuló un 28,4% y alcanzó una variación interanual del 35,9%, los registros más elevados entre las regiones argentinas.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 18:48hs.

Los productos y servicios estacionales tuvieron el mayor incremento durante octubre.

El Nordeste argentino registró en octubre una inflación del 1,5%, la menor variación mensual entre las regiones del país, según el informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado mostró una desaceleración respecto de septiembre, cuando el incremento había sido del 1,7%, aunque la región mantuvo los mayores aumentos en las mediciones acumulada e interanual.

Entre enero y octubre, los precios en el Nea acumularon una suba del 28,4%, mientras que la variación interanual llegó al 35,9%. Ambos indicadores ubicaron a la región por encima del resto del país.

La comparación mensual mostró una dinámica diferente. Mientras el NEA tuvo un incremento del 1,5%, la región Pampeana registró el 2,6%, Patagonia el 2,5%, Cuyo el 2,3%, el Gran Buenos Aires (GBA) el 2% y el Noroeste argentino (Noa) el 1,7%. El promedio nacional fue del 2,2%.

De acuerdo con el análisis de Politikon Chaco, la menor variación del Nea estuvo relacionada principalmente con el comportamiento de las tarifas de gas, que impulsaron los precios en las regiones Pampeana, Cuyo y Patagonia.

También incidió la evolución de los servicios eléctricos en Chaco, donde una disposición provincial suspendió determinados aumentos tarifarios y estableció el regreso a los valores de julio de 2026.

Alimentos encabezó los aumentos de octubre

Por divisiones, alimentos y bebidas no alcohólicas registró el mayor incremento mensual, con una suba del 2,3%. El resultado estuvo impulsado principalmente por el rubro de verduras, tubérculos y legumbres, que aumentó un 13,1%.

Dentro de los alimentos, también se observaron incrementos en pan y cereales (2,1%), café, té, yerba y cacao (2%), azúcar, dulces, chocolates y golosinas (1,7%), leche, productos lácteos y huevos (1,2%) y aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (1%).

Las frutas aumentaron un 0,9%, los aceites, grasas y manteca un 0,5%, mientras que carnes y derivados tuvieron una variación del 0,3%.

La segunda división con mayor incremento fue bienes y servicios varios, con el 2,2%, seguida por Salud y Comunicación, ambas con el 1,8%. Recreación y cultura registró una suba del 1,7%, mientras que Educación y Restaurantes y hoteles avanzaron un 1,6%.

Por debajo del nivel general quedaron Prendas de vestir y calzado y Transporte, con el 1,4% cada una; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 1%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,9%.

En sentido contrario, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros registró una caída del 0,9%. Según el informe, este comportamiento estuvo relacionado con la situación tarifaria de Chaco, donde el decreto provincial 2380/2026 suspendió aumentos del valor agregado de distribución y del cargo tarifario específico, además de disponer el regreso a los valores de julio.

Vivienda y servicios acumulan el mayor aumento interanual

Pese a la baja mensual registrada en octubre, la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros continúa encabezando los incrementos interanuales en el Nea, con una variación del 71,8%.

El porcentaje representa aproximadamente el doble del aumento del nivel general regional, que fue del 35,9%. Detrás se ubicaron Educación, con el 47,1%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 41%. También se registraron incrementos interanuales del 36,9% en Restaurantes y hoteles, 35,1% en Comunicación y 31,1% en Salud. En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado presentó el menor aumento interanual, con el 9,7%.

Los precios estacionales impulsaron la variación mensual

El informe también identificó diferencias según las categorías de precios. Los productos y servicios estacionales tuvieron el mayor incremento durante octubre, con una suba del 6,7%, frente al 1,5% registrado en septiembre.

En tanto, los precios regulados mostraron una marcada desaceleración; pasaron del 2,8% en septiembre al 0,1% en octubre, un comportamiento asociado principalmente a la evolución de la energía eléctrica en Chaco.

Por su parte, la inflación núcleo también moderó su ritmo de aumento, al pasar del 1,4% al 1,2%. Según Politikon Chaco, se trató de la menor variación de esta categoría desde noviembre de 2017.