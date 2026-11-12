Exactas: fabricaron 50 kilos de crema para ayudar a pacientes con úlceras venosas de difícil cicatrización

La producción se realizó en articulación con el Parque de la Salud, en el marco de la Campaña Provincial de Detección, Clasificación y Resolución de la Enfermedad Venosa Crónica. Desarrollaron 50 kilos de una crema gel que no se comercializa en el país, con participación de docentes y estudiantes de quinto año

jueves 12 de noviembre de 2026 | 18:24hs.

Docentes y estudiantes de quinto año de la carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) participaron en el desarrollo y elaboración de un preparado farmacéutico destinado al tratamiento de úlceras venosas de difícil cicatrización. La producción se realizó en articulación con el Parque de la Salud, como parte de la Campaña Provincial de Detección, Clasificación y Resolución de la Enfermedad Venosa Crónica.

La iniciativa surgió en septiembre, a partir de un pedido de los profesionales médicos que necesitaban insumos específicos para acompañar las intervenciones de la campaña. El equipo elaboró gasas, vendas estériles y una venda de seis metros impregnada con una crema gel formulada especialmente para el tratamiento de estas lesiones.

Mercedes Stein, codirectora del proyecto y directora del Laboratorio de Especialidades Medicinales de Misiones (LEMis), explicó que uno de los principales desafíos fue desarrollar el producto en un plazo reducido para llegar a tiempo a la campaña, que se realizó la semana pasada en el marco del Congreso Interuniversitario Mundial de Flebología, Linfología y Estética.

"Tuvimos que desarrollarlo en tiempo récord, porque la campaña se llevó a cabo la semana pasada", señaló. Además, detalló que el trabajo no se limitó a la formulación, sino que también debieron establecer registros, procedimientos, sistemas de trazabilidad, envasado y rotulación. "Todo eso lo tuvimos que hacer en prácticamente un mes", precisó.

Una formulación que no se comercializa en el país

El preparado desarrollado es una crema gel que responde a una necesidad concreta de los profesionales de la salud, debido a que el producto comercial de referencia es importado y no se encuentra disponible en el mercado local ni nacional.

Stein explicó que la formulación debía reunir características específicas para favorecer el tratamiento de las úlceras venosas. "Diseñamos una emulsión que permitiera contener el óxido de zinc, que es un sólido, en suspensión y en parte disuelto, ionizado. Tenía que tener un efecto refrescante, permitir la evaporación de exudados y liberar de manera sostenida el óxido de zinc", describió.

Otro aspecto importante fue facilitar la extracción de las vendas sin provocar lesiones adicionales en los tejidos afectados. En ese sentido, indicó que la composición permite retirarlas de manera no traumática mediante el uso de solución salina, una característica relevante cuando las heridas atraviesan la etapa de granulación, en la que los tejidos son especialmente frágiles.

Participación de estudiantes y producción de 50 kilos

En el proyecto participaron docentes de las cátedras de Tecnología Farmacéutica, Farmacotecnia y Práctica Profesional, junto con entre 17 y 19 estudiantes de quinto año de Farmacia. También intervinieron profesionales que se desempeñan en el sistema público de salud, vinculados al CEMis, el Hospital de Agudos y el LEMis.

En total, se elaboraron 50 kilos de crema gel distribuidos en cinco lotes. Posteriormente, los estudiantes participaron en la impregnación de las vendas en el hospital, bajo procedimientos que permitieron mantener la trazabilidad de cada unidad producida.

Sobre los primeros resultados, Stein indicó que los profesionales médicos manifestaron conformidad con el desempeño del preparado durante su utilización. "Los médicos van a dar ese feedback por escrito, pero a priori estuvieron muy conformes con la performance de ese producto", sostuvo.

La experiencia también permitió que los estudiantes participaran de un proceso de producción farmacéutica vinculado con una necesidad concreta del sistema sanitario, desde el diseño de la formulación hasta su elaboración, acondicionamiento y aplicación.

Las incumbencias de la carrera de Farmacia

Al cierre, Stein destacó la importancia de dar a conocer las distintas posibilidades de desarrollo profesional que ofrece la carrera, más allá del trabajo en una oficina de farmacia.

En ese sentido, mencionó áreas como la industria farmacéutica, la elaboración de preparados, los servicios de esterilización y otros espacios vinculados con el sistema de salud y la producción.

"El profesional farmacéutico tiene dentro de sus actividades reservadas al título el diseño, el desarrollo y la elaboración de muchos tipos de preparados. Hay una infinidad de oportunidades laborales", remarcó.

La participación en esta campaña permitió vincular la formación universitaria con una demanda del sistema público de salud y mostrar el alcance de las tareas que pueden desarrollar los profesionales farmacéuticos en la investigación, formulación y producción de insumos medicinales.