Felipe Santander en el Music Bar de Casino Carnaval, con Funky y Reggaeton el sábado

La cerveza Pilsen va con 3x2 los viernes y sábados, y quienes se registran acceden al trago de bienvenida gratuito para mesas de dos o más personas. Además, el Karaoke Interempresarial define el 2 de diciembre al equipo que gana una cena de fin de año para 30 personas.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 18:40hs.

Felipe Santander sube mañana viernes 13 de noviembre al escenario del Music Bar de Casino Carnaval, el espacio donde la pista late con cada beat y donde se concentra buena parte de la agenda artística del complejo.

El Music Bar recibe mañana a Felipe Santander en una noche que tiene además la promoción del 3x2 en Pilsen de 710 ml, vigente los viernes y sábados.

El sábado la propuesta cambia de ritmo con una noche de Funky y Reggaeton, también con 3x2 en Pilsen de 710 ml para acompañar la jornada. La cocina permanece abierta durante toda la noche, de modo que se puede cenar o picar algo incluso en las horas más avanzadas.

Trago de bienvenida

Quienes se acerquen al complejo cuentan además con el trago de bienvenida gratuito, uno de los beneficios que Casino Carnaval mantiene para sus visitantes. Para acceder es necesario realizar el registro previo con los datos solicitados por el establecimiento. La cortesía está destinada a mesas de dos o más personas, puede utilizarse una vez por visita y no exige consumo mínimo.

Karaoke Interempresarial: una cena de fin de año para 30 personas en juego

Con que dos personas se animen a cantar, un equipo de trabajo ya está en carrera. El Karaoke Interempresarial es una competencia amateur, sin necesidad de ser cantantes profesionales, que comenzó el 7 de octubre y tiene su gran final el 2 de diciembre. No es necesario asistir a todas las fechas, y los equipos que presenten al menos dos cantantes participan además de un sorteo extra a fin de mes.

El equipo ganador obtiene la cena de fin de año para 30 personas, todo pago y con todo incluido: salón, catering, DJ, ambientación y técnica, totalmente libre de costo y de canjes. Como la puntuación no depende solo de la afinación, la hinchada más divertida suma más puntos y tendrá premios extra.

Promociones de toda la semana

La gastronomía tiene su propio calendario. Los lunes hay 20% de descuento en lomitos y burritos con 2x1 en Pilsen; los martes, 40% de descuento en hamburguesas con 2x1 en Pilsen de 710 ml; los miércoles, caipi gratis para las chicas y picada con dos Coronitas; los jueves, pizza corrida a 40.000 guaraníes con 2x1 en Pilsen; los viernes y sábados, 3x2 en Pilsen de 710 ml; y los domingos, milanesa con guarnición, postre de regalo y 2x1 en Pilsen de 710 ml.

Un lugar para cada ánimo

Además del Music Bar, el casino reúne el Clover Pub, de estilo irlandés y tragos sofisticados, y el Bleu Bar Club, de ambientación elegante y moderna. A eso se suman el hotel cinco estrellas del complejo y Golden Life, su tarjeta de beneficios, con ventajas que incluyen estadías, descuentos en gastronomía y acceso prioritario a eventos especiales.

Horarios y ubicación

El casino funciona de domingo a jueves de 9 a 4 y de viernes a sábado de 9 a 6. Está ubicado en la avenida Irrazábal y General Cabañas, en Encarnación, cerca de la Costanera y del Sambódromo. Para consultas, el contacto es el +595 994 790 305.