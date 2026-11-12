Baja sensible para Mitre en la Liga Argentina

Lautaro López recibió once puntos de sutura en su mano izquierda, una lesión que se produjo sobre el final del juego ante Sportivo Suardi y se perderá varios partidos

jueves 12 de noviembre de 2026 | 19:24hs.

El base Lautaro López sufrió una herida cortante en su mano izquierda y tuvo que recibir once puntos de sutura. El chaqueño fue fundamental en la victoria de Mitre ante Sportivo Suardi por la Liga Argentina y no será parte del equipo que afrontará tres partidos fuera de Misiones, que se disputarán en Santiago del Estero y La Rioja.

El miércoles por la noche se vivió un momento de tensión sobre el final del juego entre Mitre y Sportivo Suardi. Cuando restaban poco más de 3 minutos para el final del último cuarto, Lautaro López atacó el aro y sufrió una fuerte falta de Horacio Rigada. Producto de esa jugada, el base del Auriazul sufrió una herida cortante en su mano izquierda, por lo que recibió atención médica inmediata para detener el sangrado.

Apenas finalizó el juego, el jugador fue trasladado a un centro de salud donde recibió once puntos de sutura, lo que lo dejará fuera de las canchas por varios días. Es por eso que no será parte del equipo que enfrentará a Independiente en Santiago del Estero el sábado, a Riachuelo en la Rioja el lunes y a Amancay en esa misma provincia el martes.

López cerro su planilla ante Sportivo Suardi con 20 puntos, cinco rebotes, dos recuperos y una asistencia, lo que lo convirtió en uno de los jugadores clave del primer triunfo como local de Mitre en la Liga Argentina.