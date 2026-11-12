El obereño Nicolás Huta corre la 9° fecha de la IAME Series en Baradero
El obereño Nicolás Huta comenzó con la disputa de la 9° fecha de la IAME Series, que se realiza en el Kartódromo Ramiro Tot y que es válida también por la 2° fecha de la Copa de Oro.
Huta, trabajó este jueves en la prueba extraoficiales de la categoría para empezar a poner a punto el karting de la categoría Old School, junto al equipo Zaffaroni Kart.
Luego de la primera fecha de los playoffs, el obereño marcha en la 7° posición de la Copa de Oro con 50 puntos y buscará descontarle al líder Pedro Rosotti que comanda la Copa de Oro con 95 unidades. En el campeonato general Nico se ubica en la 9° posición con 138 unidades.
“Queremos seguir sumando y buscar un buen resultado que nos acerque a los cinco primeros y que nos mantenga con chances para la última fecha”, indicó Huta.
“Quiero agradecer a mi familia por el apoyo en cada carrera a mi equipo el Zaffaroni Kart y a lo sponsor Himpa y Yerba Mate Don Basilio”.
El cronograma seguirá el viernes estará dedicado a las pruebas oficiales y a las tareas administrativas, mientras que el sábado se desarrollarán las clasificaciones, las dos mangas y los Sprint de las divisionales participantes.
El domingo llegará el turno de las Finales que definirán a los ganadores de cada categoría.
HORARIOS
VIERNES
10.20: Entrenamiento I (8’)
11.30: Entrenamiento II (8’)
13.20: Entrenamiento III (8’)
14.30: Entrenamiento IV (8’)
15.40: Entrenamiento V (8’)
SÁBADO
9.20: Happy Hour (8’)
10.40: Clasificación (8’)
12.30: Manga I a 7 vueltas
13.50: Manga II a 7 vueltas
15.20: Sprint a 12 vueltas
DOMINGO
9.40: Warm up (8’)
12.10: Final a 18 vueltas
14.30: Podio