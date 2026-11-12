Presentaron nuevos agentes para fortalecer la atención sanitaria en comunidades Mbya

La iniciativa apunta a mejorar la articulación entre los equipos de salud y las comunidades indígenas en la provincia, mediante referentes que facilitarán el vínculo con los servicios sanitarios y el abordaje de las necesidades en territorio.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 20:02hs.

Salud Pública y Derechos Humanos coordinaron acciones sanitarias con comunidades Mbya Guaraní.

El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones avanzaron en una agenda de trabajo conjunto con representantes de las comunidades Mbya Guaraní, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria y mejorar la articulación entre los equipos de salud y los referentes indígenas. El encuentro contó con la participación de los ministros Héctor González, de Salud Pública, y Karina Aguirre, de Derechos Humanos, junto a integrantes del Consejo de Caciques y funcionarios de distintas áreas de ambos organismos.

Durante la reunión se presentó al nuevo director de Programas Comunitarios de Atención Primaria, el doctor César Báez, y a los agentes que se desempeñarán como Agentes de Relaciones Comunitarias en Salud Indígena. Su función será facilitar la comunicación y el vínculo entre los servicios sanitarios y las comunidades.

También participaron los subsecretarios de Salud, Daniel Mattivi; de Atención Primaria y Salud Ambiental, Danielo Silva; y de Apoyo y Logística, además de directores de las zonas sanitarias, el director general de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, y otros integrantes de los equipos de salud.

Atención sanitaria y trabajo en territorio

Durante la jornada se compartieron las principales líneas de trabajo previstas para desarrollar en territorio. Entre los ejes planteados se encuentran el fortalecimiento de los servicios de salud, la identificación de las necesidades de cada comunidad y la coordinación con sus respectivos referentes.

La incorporación de agentes de relaciones comunitarias apunta a mejorar la comunicación entre las instituciones sanitarias y las comunidades Mbya Guaraní, en un esquema que busca acercar las prestaciones y acompañar las demandas de la población indígena.