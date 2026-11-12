Persiste el calor intenso y los chaparrones aislados predominarán en las tardes de la provincia

De acuerdo con las previsiones del Departamento de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (OPAD), la región continuará bajo advertencia celeste con marcas térmicas sofocantes, elevado índice de radiación ultravioleta y episodios convectivos vespertinos.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 19:45hs.

Para este jueves, prevalece el cielo con nubosidad variable en un marco de intenso calor y alta humedad atmosférica. Hacia el final del día se registran probabilidades de lluvias y tormentas dispersas, con acumulados puntuales que rondarán entre 1 y 4 mm. La circulación de vientos se mantiene leve a moderada desde el sector este a una media de 9 km/h, con ráfagas que alcanzan los 25 km/h.

En el mapa térmico, la mínima provincial fue de 19 grados en San Pedro y Alba Posse, mientras que la máxima provincial asciende a 35 grados en Posadas, acompañada de una agobiante sensación térmica que trepó hasta los 42 gradis.

Durante el viernes, persistirá el régimen caluroso y húmedo con cielo parcialmente cubierto y desarrollo de nubosidad por la tarde. La probabilidad de precipitaciones se ubica nuevamente en torno al 50% y 55%, con chaparrones y tormentas pasajeras de rápida evolución que dejarán acumulados aislados de entre 2 y 5 mm.

Los vientos soplarán predominantes del cuadrante este-sureste entre 9 y 14 km/h, acompañados por ráfagas que podrían rondar los 30 km/h en zonas abiertas.

La mínima provincial se situará en 20°C en Capioví y Oberá, al tiempo que la máxima provincial volverá a tocar los 35°C en la capital provincial, donde la sensación térmica alcanzará los 42°C en las horas de mayor insolación.

Hacia el sábado, el panorama mantendrá características de tiempo inestable y pesado, con intervalos de nubes y sol en gran parte de Misiones. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre un 45% y 55%, esperando tormentas localizadas por los alrededores hacia la tarde con milimetrajes previstos de 1 a 6 mm.

El flujo del viento rotará temporariamente hacia el sector oeste-noroeste con velocidades de 11 km/h y ráfagas cercanas a los 28 km/h. La temperatura mínima provincial descenderá levemente a 20°C en Bernardo de Irigoyen y Eldorado, en tanto que la máxima provincial rondará los 34°C en Posadas y Puerto Iguazú, marcando una sensación térmica de 38°C.

Frente a las persistentes sensaciones térmicas superiores a los 40°C y la radiación solar en categorías extremas, se aconseja priorizar la hidratación continua, evitar la actividad física intensa al aire libre entre las 11 y las 16, usar protección solar adecuada y no encender fuego en pastizales dado el nivel medio de riesgo de incendios forestales.