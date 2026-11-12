Los Mensú, en el fondo del monte hasta la vida por la libertad 

Los Mensú, la película de Augusto Pasquet guardada por casi cuatro décadas, se proyectó en la noche de este jueves en La Estación, en el cuarto tramo de la Costanera, a sala llena. Se trata de una copia restaurada en 4K por Gustavo Carbonell

jueves 12 de noviembre de 2026 | 21:49hs.

Estreno de Los Mensú, película de Augusto Pasquet rodada en 1986 y que regresó mediante un trabajo de restauración. Fotos: Julián Grondona

“Algunos tuvimos más suerte nomás, porque corajudos éramos todos”, algo así dice el personaje principal de Los Mensú, la película dirigida por Augusto “Tito” Pasquet en 1986, basada en el cuento homónimo de Horacio Quiroga.

La cinta guardada por casi cuatro décadas se proyectó en la noche de este jueves en La Estación, en el cuarto tramo de la Costanera, a sala llena.

El filme rodado en Capioví y Posadas con actores locales, guion escrito por Pasquet junto a Raúl Novau y música de Ramón Ayala regresó al cine luego de 40 años, mediante una labor de restauración del realizador Gustavo Carbonell.

Sin spoilear, podemos contar que la cinta narra con una vigencia que duele las penurias de los trabajadores rurales. También hay lugar para el humor, las anécdotas, el amor efímero y la humana búsqueda de libertad a costa de dejar el cuero en el intento.

Doble estreno

Se podría considerar el evento un doble estreno, ya que la película llegó a nuevos públicos y en su momento no tuvo tantas funciones y a su vez, el espacio La Estación abrió sus puertas en esta jornada con la vocación de ser una usina del arte, la cultura y el encuentro.

La Estación Industrias Culturales y Creativas es un nuevo espacio de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

En la función estuvo presente el titular de Cultura Joselo Schuap.

Pionera del cine de ficción realizado en nuestra tierra.

El regreso a la pantalla de este cortometraje que refleja un modo de ser de esta tierra es el resultado de más de dos años de persistencia, investigación y trabajo técnico, impulsado de manera independiente por el realizador audiovisual y documentalista misionero Gustavo Carbonell.

Carbonell explicó que “fue un sueño poder restaurar esta película, de la que había una sola copia y no era la definitiva, hubo un gran trabajo, todo el tiempo en contacto con Tito, porque se respetó la obra tal como la hizo el director y se sumó un montón de gente en este proceso de restauración”.

Entonces expresó, “el cine es un trabajo colectivo, nadie puede hacer cine solo, y acá tenemos esta obra de Tito, de la que había solo una copia, y que no era la definitiva porque le faltaban detalles técnicos, como el color”.

Además, evidenció que el trabajo de rescate del audiovisual “es necesario, es importante, es una memoria colectiva, un patrimonio de todos y un legado para que las nuevas generaciones nos vean cómo somos, cómo éramos”.

Destacó en este camino de digitalización y puesta en valor de la película la importante colaboración de la Sociedad por el Patrimonio Audiovisual que posibilitó y apoyó el proyecto que fue parte de su tesis para la Diplomatura en Preservación y Restauración Audiovisual (Dipra)

A su turno, Pasquet relató que comenzó a hacer cine cuando era muy jóven, con sus amigos, “filmábamos en Super 8, que era lo que teníamos más accesibles, también amigos me prestaron cámaras y teníamos la intención de hacer este cortometraje sobre este cuento de Quiroga que para mí es una narración”.

"Con el tiempo vino la democracia y pudimos hacer esta película en 16 mm, hubo un certamen del Instituto Nacional del Cine que quedamos seleccionados y así se pudo hacer".

Corajudos

Se apagaron las luces, se encendió la pantalla, la música y la poesía de Ramón de fondo, como la tierra roja, como el monte, como el río, y en el centro, los hombres, el trabajo duro, la miseria que aprieta. “Algunos tuvimos más suerte nomás, porque corajudos éramos todos”, queda en el aire la frase de Caye, que puede contar su historia porque se salvó y en su relato da voz a los que quedaron atrás, a esos que tenían los mismos sueños pero no lograron alcanzar la orilla.

Al finalizar la obra y tras los aplausos, al escenario subieron Pasquet, Carbonell, Jerónimo Cabassi, que realizó el color de la copia restaurada y Guillermo Rovira, coordinador de la Cinemateca del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim) quienes charlaron con el público acerca del cine, de la memoria y de lo bueno de reunirse en torno a la cultura. La película pasará a formar parte de la cinemateca del Iaavim y también llegó una copia al Incaa.