El Campeonato de Motocross del Nordeste Argentino vuelve al circuito MX de Apóstoles

El sábado habrá entrenamientos extraoficiales de 13 hasta las 17.30. El domingo desde las 9 habrá entrenamientos oficiales y las clasificaciones. A las 11.30 se realizará la reunión de pilotos y luego se realizará la inauguración oficial. Desde las 11.50 irán las distintas mangas. La entrega de premios será a las 16.30.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 21:30hs.

La 7° fecha del Campeonato de Motocross del Nordeste Argentino se correrá el fin de semana en el circuito MX de Apóstoles, ubicado en el predio del Autoclub Apóstoles.

En los últimos días la Municipalidad de Apóstoles y la subcomisión de Motocross del Autoclub Apóstoles trabajaron en la puesta a punto del circuito MX de Motocross y lo dejó listo para recibir a los pilotos de toda la provincia, Chaco, Corrientes y Brasil.

El sábado habrá entrenamientos extraoficiales de 13 hasta las 17.30. El domingo desde las 9 habrá entrenamientos oficiales y las clasificaciones. A las 11.30 se realizará la reunión de pilotos y luego se realizará la inauguración oficial. Desde las 11.50 irán las distintas mangas. La entrega de premios será a las 16.30.

La entrada costará 8 mil pesos y el estacionamiento costará 5 mil pesos. Menores de 12 años no pagan y los pilotos no pagan entrada, ni estacionamiento.

Se espera la presencia de pilotos de toda la provincia, Corrientes, Entre Ríos y Chaco para lo que será una fecha clave en la Copa Velona y en función del campeonato ya que solamente quedan dos fechas en el calendario. Luego de Apóstoles, el Gran Premio Coronación se disputará en el circuito MX de 25 de Mayo el 12 y 13 de diciembre.

La fecha es organizada por la Asociación de Pilotos de Motocross, con la colaboración de la subcomisión de Motocross del Autoclub Apóstoles y fiscalizado por Zacha Producciones con la colaboración de la FMMCEyK.