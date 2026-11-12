Santino recibió el alta y volvió a jugar con sus peluches

Luego de 75 días de internación, Santino Rzesniowiecki (8) recibió el alta este jueves luego de haber superado un nuevo trasplante de médula.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 21:05hs.

Luego de 75 días de internación, Santino Rzesniowiecki (8) recibió el alta este jueves luego de haber superado un nuevo trasplante de médula. Santino seguirá en Buenos Aires para nuevos controles antes de poder volver a Misiones.

“Todavía me cuesta creer que esté escribiendo estas palabras. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que vivimos durante estos meses, se me hace un nudo en la garganta. A fines de mayo celebrábamos un año de su segundo trasplante. Apenas unos días después, un control volvió a cambiar nuestra vida. Vinieron meses durísimos. La enfermedad avanzó, los tratamientos se intensificaron y hubo momentos en los que todo parecía suceder al mismo tiempo. Todavía tengo muy presente a Santino jugando feliz en su cumpleaños y, apenas unos días después, verlo en una cama atravesando complicaciones muy difícil una tras otra. Hubo momentos en los que llegué a dudar de que pudiéramos alcanzar un tercer trasplante. Pero llegamos. Y llegamos con miedo, con incertidumbre y sabiendo que los riesgos eran enormes. El camino tampoco fue fácil después. Hubo nuevas complicaciones, días interminables y momentos en los que avanzar parecía costar muchísimo. Pero hoy, después de 75 días de internación, Santino recibe el alta”, escribió su mamá Natalia Rodríguez, en su cuenta de Instagram (amorporsantino).

“Y este logro no es solamente suyo. Es también de cada médico, enfermero y profesional que estuvo detrás de él. De la ciencia, de la medicina y de tantas personas que trabajaron incansablemente para que hoy podamos estar acá”, agregó emocionada.

Recordó que “desde que comenzó este camino, allá por 2024 sentimos el cariño, el compromiso y la dedicación de quienes cuidan de Santino. Profesionales que han compartido con nosotros momentos muy difíciles, pero también cada pequeño y gran logro de esta historia. Hoy vimos esa felicidad en sus médicos. Y créanme que no hay palabras suficientes para agradecerles tanto compromiso, tanta dedicación y, sobre todo, tanto cariño”.

“Gracias por no dejar de buscar caminos, por acompañarnos en las decisiones más difíciles, por poner tanto conocimiento y humanidad al servicio de nuestro hijo. Y, sobre todo, gracias por sostenernos tantas veces cuando el miedo nos ganaba. Gracias a Dios, a quien tantas veces le pedimos que fuera delante nuestro, que nos llevara de la mano e iluminara cada decisión. Por sostenernos y darnos fuerzas incluso en los momentos más difíciles”, destacó.

“Gracias también a cada persona que estuvo del otro lado, acompañándonos con sus mensajes, sus oraciones y su cariño. Hoy volvemos a nuestra casita en Buenos Aires. Todavía quedan controles, cuidados y camino por recorrer antes de regresar a Misiones” contó.

“Hoy queremos disfrutar de este momento. Santino tenía un deseo muy especial para cuando volviera a casa: que todos sus amigos peluchentos estuvieran esperándolo. Y aunque nosotros, entre tantas emociones, nos olvidamos de prepararlos, él no se olvidó ni un segundo. Apenas llegamos nos pidió que, mientras se bañaba, acomodáramos a todos sus peluches en el sillón. Y ahí está, en la primera foto, feliz, rodeado de sus amigos. Después de todo lo vivido, eso era lo que él quería: volver a casa y reencontrarse con sus peluches. Porque hubo días en los que este día parecía demasiado lejano. Y hoy llegó. Nos vamos a casa, hijo. Y todavía no puedo creerlo”, escribió en sus redes sociales, la mamá.

En charla con El territorio contó “Acá está queriendo jugar todo lo que no jugó estos meses”.

El nuevo resultado adquiere especial relevancia después de un año en el que Santino atravesó distintos momentos de remisión y recaída. En enero, luego del doble trasplante realizado en Singapur, había regresado a Posadas con estudios negativos y controles periódicos. En marzo, otro aspirado de médula volvió a confirmar la ausencia de células leucémicas.

Sin embargo, en junio los controles detectaron nuevamente enfermedad residual y los valores aumentaron en pocos días, lo que obligó a modificar el plan previsto y comenzar una nueva estrategia terapéutica. La inmunoterapia permitió posteriormente alcanzar otra vez una situación de enfermedad no detectable y abrir el camino hacia este trasplante, del cual hoy recibió el alta.