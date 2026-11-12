Todo listo para la Fiesta Provincial del Estudiante en Puerto Rico

El acceso será solidario donde se puede donar ropas, calzados en buen estado, elementos de limpieza, alimentos no perecederos que luego serán entregados a los municipios afectados por el fenómeno climático de El Niño.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 22:30hs.

Puerto Rico será la sede de la Fiesta Provincial de los Estudiantes 2026, el próximo 21 de noviembre en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal, evento que reunirá a estudiantes de distintos puntos de la provincia que disfrutaran de una jornada de competencias deportivas en las disciplinas de vóley femenino, futsal masculino, tenis de mesa, atletismo, ajedrez, truco y trivia. Y el gran cierre será la coronación de los nuevos soberanos estudiantiles.

La organización del evento está a cargo de la Subsecretaría de la Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud; de la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (JUPES) y de la Municipalidad de Puerto Rico, como municipio anfitrión en el marco de su 107 aniversario.

Los estudiantes llegarán al CEDEMU desde las 8 donde se acreditarán y luego inician los distintos partidos y los soberanos tendrán su entrevista cultura con el jurado.

El acceso será solidario donde se puede donar ropas, calzados en buen estado, elementos de limpieza, alimentos no perecederos que luego serán entregados a los municipios afectados por el fenómeno climático de El Niño.

Cabe destacar que este año participan con postulantes al cetro provincial de rey y reina los municipios de: 25 de Mayo, Montecarlo, El Alcázar, Dos de Mayo, Puerto Esperanza, Puerto Iguazú, Puerto Rico, Puerto Piray, San Vicente, El Soberbio, Concepción de la Sierra, Eldorado Wanda, Apóstoles, Garupá, San José, Santa Ana, Campo Grande, Campo Viera, Candelaria, Salto Encantado, Leandro N Alem, Posadas, Garuhapé, Oberá, Aristóbulo del Valle, San Javier, Capioví y Cerro Azul, marcando así un récord en participación desde el inicio de la fiesta en el 2010.

Los intermedios de la noche de gala tendrán números artísticos de estudiantes de varios municipios, como una muestra de actividades culturales que realizan durante sus estudiantinas.