Stelatto pierde al presidente de su bloque en el Concejo de Posadas

Héctor Cardozo dejará la bancada Compromiso con Nuestra Ciudad para sumarse al espacio del gobernador Hugo Passalacqua. Su salida responde al malestar que provoca el acercamiento de Leonardo Stelatto con La Libertad Avanza. No descartan que en los próximos días haya otra salida que reduzca el bloque a monobloque.

jueves 12 de noviembre de 2026 | 22:29hs.

Héctor Cardozo, hasta ahora presidente del bloque Compromiso con Nuestra Ciudad del Concejo Deliberante de Posadas, decidió abandonar el espacio político oara pasar a las filas del Movimiento por lo que Viene.

El bloque que presidia Cardozo es el de los ediles que responden a la conducción del intendente de Posadas Leonardo 'Lalo' Stelatto. De allí el peso de este traspaso, que podría no ser el único, según fuentes del cuerpo de ediles.

El alejamiento, según señalan en el entorno politico del edil, tiene como motivo político un descontento de Cardozo con la decisión de Stelatto de acercarse a La Libertad Avanza con la intención de componer un vínculo con el espacio libertario de cara a las elecciones del próximo año.

Según fuentes del Concejo Deliberante, Cardozo no sería el único edil en desacuerdo con el plan que Stelatto lleva adelante apuntalado por Carlos Rovira. Las mismas fuentes señalan que en los próximos días otro edil del espacio, con mucho peso político, podria tomar una actitud similar.

El bloque Compromiso con Nuestra Ciudad se queda ahora reducido a dos concejales: Daniel Vigo y Luciana Scromeda. La duda ahora es si al 10 diciembre, cuando haya que elegir autoridades, llegará con dos miembros o como monobloque.