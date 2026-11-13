Rescataron el cadáver de un hombre cuya familia quedó aislada tras el temporal en Campo Ramón

El fallecido era un jubilado y su deceso obedeció a un paro cardiorrespiratorio, no por consecuencia de la crecida del arroyo. El acceso al lugar se complicó por el desplazamiento de tierra que arrastró árboles, piedras y malezas sobre un camino vecinal terrado, bloqueando la entrada a la chacra

viernes 13 de noviembre de 2026 | 12:16hs.

Foto: Policía de Misiones.

Un amplio operativo conjunto permitió llegar hasta el domicilio de una familia que había quedado en una zona de difícil acceso debido a un desmoronamiento provocado por las intensas lluvias de ayer en Campo Ramón. Allí, los efectivos constataron el fallecimiento de Juan Cristaldo De Olivera, de 71 años.

El procedimiento se concretó este viernes por la mañana, luego de que el día anterior se informara sobre un importante desmoronamiento en un sector de monte de la Sección Décima, donde el desplazamiento de tierra había arrastrado árboles, piedras y malezas sobre un camino vecinal terrado, bloqueando el acceso.

Ante esta situación, desde las 6.30 se desplegó un operativo conjunto con la participación de Bomberos de Oberá, Policía Comunitaria, Servicios Sociales, Defensa del Medio Ambiente, Delitos Rurales y trabajadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Campo Ramón.

Los equipos debieron abrir picadas en medio del monte y buscar caminos alternativos para superar los obstáculos y llegar hasta la vivienda de la familia De Olivera. Una vez en el lugar, constataron el deceso de Juan Cristaldo De Olivera.

Por disposición del juez de Instrucción Uno Oberá, Diego Lafata, el cuerpo fue trasladado a la dependencia policial para su correspondiente examen médico. La médica policial Mariana Rippel determinó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio y confeccionó el acta de defunción.

Posteriormente, el magistrado dispuso la entrega de los restos a sus familiares para el velatorio e inhumación. Además, mantuvo contacto con los allegados y, junto al Equipo Interdisciplinario de la Unidad Regional II, brindó contención a la familia.

En paralelo, el área de Asistencia Social de la Municipalidad de Campo Ramón inició un relevamiento para determinar las necesidades del grupo familiar y gestionar la asistencia correspondiente.