Pese a la caída del consumo, los supermercados apuestan a una recuperación de las ventas por las fiestas

Un empresario supermercadista de Misiones señaló que la mayoría de los productos tradicionales para las fiestas registraron incrementos interanuales inferiores al índice inflacionario. Además, detalló los precios de pan dulce, garrapiñadas y sidras, y advirtió sobre la caída del consumo y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

viernes 13 de noviembre de 2026 | 11:53hs.

La proximidad de las fiestas de fin de año comienza a reflejarse en las góndolas de los supermercados, con la aparición de los tradicionales productos navideños y una mayor variedad de opciones. En ese contexto, Lucas Kerps, empresario supermercadista, destacó que la mayoría de los artículos de la temporada tuvieron aumentos por debajo de la inflación interanual, lo que podría facilitar las compras de los consumidores.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, Kerps explicó que la sidra fue uno de los productos que más aumentó, con una suba cercana al 25%, mientras que el pan dulce registró incrementos de alrededor del 20%. Los budines también se mantuvieron en ese rango, en tanto que las confituras, como las garrapiñadas, tuvieron ajustes de entre el 26% y el 27%.

"Todos los productos prácticamente han tenido un aumento interanual debajo de la inflación", remarcó el empresario, quien consideró que este comportamiento permite pensar en una temporada con algunos productos navideños más accesibles.

En cuanto a los precios actuales, precisó que los pan dulces de 500 gramos se consiguen desde los $2.500 en las líneas económicas. Las marcas líderes, en tanto, se ubican entre los $5.500 y $6.000, mientras que las variedades con almendras y frutas secas rondan los $7.000.

Las garrapiñadas también presentan alternativas para distintos presupuestos. Según detalló, hay paquetes de 80 gramos desde los $750 en oferta y otras opciones que cuestan alrededor de $900. Por su parte, una sidra estándar de 700 centímetros cúbicos tiene un valor aproximado de $3.100.

Kerps también destacó que este año se observa una mayor diversidad de productos en las góndolas, con propuestas que incorporan nuevos ingredientes y sabores. Entre las novedades mencionó los pan dulces con chips de dulce de leche y las variedades con pistacho, además de budines con diferentes combinaciones.

"Lo lindo es que podemos comprar cualquier variedad todo al mismo precio. No importa si tiene pistacho, si tiene nueces, si tiene chocolate o si es marmolado", comentó.

El consumo y la pérdida del poder adquisitivo

Más allá de las expectativas por la temporada navideña, el empresario realizó un análisis sobre la situación económica y el impacto de la inflación en el consumo cotidiano. En relación con el último índice del 2,2%, explicó que los principales aumentos en las góndolas estuvieron vinculados con productos estacionales, especialmente frutas y verduras.

Las condiciones climáticas de octubre, con lluvias intensas, tormentas y granizadas, afectaron la producción y el abastecimiento de algunos alimentos. Entre los productos más perjudicados mencionó la papa, la rúcula y la lechuga, esta última con una fuerte incidencia de la producción regional misionera.

También señaló incrementos en artículos de limpieza, cuyos fabricantes justificaron los ajustes por los mayores costos energéticos. En algunos productos, las subas llegaron a acercarse al 10% durante los primeros días de octubre.

En contraste, indicó que la carne vacuna mantuvo cierta estabilidad, mientras que el pollo mostró una tendencia a la baja hacia finales de ese mes. El cerdo también registró pocos movimientos y algunos cortes presentaron reducciones. Los lácteos, por su parte, tampoco tuvieron variaciones significativas.

Al analizar el impacto de la inflación en los hogares, Kerps puso el foco en la diferencia entre los ingresos y los gastos cotidianos. "A quien tiene que ir a hacer la compra al supermercado, quien tiene que cobrar su salario y después ver cómo hace para repartir el dinero para llegar a fin de mes, no le cierran las cuentas", sostuvo.

En esa línea, cuestionó que los incrementos salariales no acompañen el ritmo de los precios y señaló que la situación genera preocupación entre los consumidores. También mencionó el dato de la canasta de pobreza, que se ubicó cerca de los $1.690.000, y advirtió que numerosas familias con dos ingresos pueden encontrarse por debajo de ese umbral.

En el sector comercial, estimó que un trabajador que recién comienza en el rubro supermercadista percibe entre $1.100.000 y $1.200.000, aproximadamente, según las condiciones laborales. "Son números que empiezan a preocupar", expresó.

Caída de ventas y cambios en los hábitos de compra

El empresario reconoció que la retracción del consumo también se refleja en la actividad supermercadista. Aunque indicó que su empresa se encuentra levemente por encima de los niveles de venta de otros comercios del sector, admitió que septiembre fue un mes complicado y que octubre mostró cierta recuperación.

En términos nominales, señaló que las ventas registraron un incremento cercano al 25% interanual, frente a una inflación superior al 30%. Esa diferencia representa una caída real del consumo de entre el 8% y el 10%.

Además, observó modificaciones en los hábitos de compra. Según explicó, ante la pérdida del poder adquisitivo, muchas personas dejaron de realizar compras grandes y optan por adquirir productos diariamente, con visitas casi cotidianas al supermercado.

"Hay un cambio también en la cultura de consumo que viene atada a todo este tipo de cambios en la economía", describió.

Una apuesta para las fiestas de fin de año

Pese al escenario económico, Kerps aseguró que el sector mantiene expectativas positivas para diciembre. En ese sentido, contó que la empresa decidió comprar la misma cantidad de productos navideños que el año pasado, a pesar de las dificultades que presenta el consumo.

Las compras anticipadas se realizaron entre mayo y julio, mediante acuerdos con las fábricas proveedoras, que luego entregan la mercadería cerca de la temporada.

Para el empresario, las celebraciones de fin de año representan una oportunidad particular para el comercio, debido a la tradición de reuniones familiares y encuentros con amigos.

"El argentino es festivo, nos gusta reunirnos, somos familiares y, cuando de juntarnos en la familia y los amigos y festejar se trata, cada uno dentro de su posibilidad hace lo que puede", afirmó.

Finalmente, sostuvo que las fiestas suelen generar un movimiento especial en las ventas, incluso en contextos económicos complejos. "Le tenemos mucha fe a que siempre las ventas en diciembre, con las fiestas, van a acompañar y van a levantar", concluyó.